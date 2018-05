Cách khắc phục rạn nứt da và mỡ thừa sau khi sinh?

Trả lời:

Sau khi sinh, đa số phụ nữ đều bị rạn da ở ngực, bụng, mông, đùi, nách… với nhiều mức độ khác nhau, tùy theo cơ địa. Trong thời kỳ mang thai, da bụng bị giãn căng quá mức, lâu ngày sẽ hình thành vết rạn da. Vì thế, một phần da bụng bị giãn tự đàn hồi được, phần da còn lại không tự đàn hồi được sẽ hình thành da thừa vùng bụng, chùng xuống và nhăn nheo.

Nếu bạn dùng kem dưỡng ẩm trị rạn da mỗi ngày, kết hợp với các động tác massage nhẹ nhàng tại nhà chỉ giúp vùng da đó trở nên săn chắc hơn chứ không phục hồi được vết rạn. Do đó, vấn đề này đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn và kết quả đạt được có thể không như mong đợi. Khi đã bị rạn da, rất khó để xóa tận gốc. Tuy nhiên không có nghĩa là không thể làm mờ và khắc phục được phần nào tình trạng này. Việc điều trị rạn da sẽ ngày càng trở nên khó khăn nếu bạn để tình trạng đó kéo dài.



Trong thời gian mang thai, phụ nữ thường tăng khoảng 10-15 kg. Chính sự thay đổi trọng lượng quá lớn này đã làm cho thân hình bạn sau sinh không được gọn gàng, đặc biệt là tích tụ mỡ thừa vùng bụng. Hút mỡ là một phương pháp nhằm loại bỏ lượng mỡ thừa trong cơ thể nhanh và hiệu quả. Nguyên tắc chung của phương pháp hút mỡ dùng lực cơ học, sóng siêu âm, tia laser… để giải phóng tế bào mỡ cần lấy ra khỏi chuỗi dây liên kết chung, sau đó dùng máy hút áp lực âm để hút tế bào mỡ thừa.

Việc phẫu thuật hút mỡ bụng và cắt da thừa vừa loại bỏ bớt khối lượng da, mỡ dư thừa, thu nhỏ thành bụng, cơ bụng và tái tạo vẻ đẹp vòng hai nhanh và hiệu quả. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp giữa hút mỡ bụng với giải phẫu thẩm mỹ tạo hình thành bụng để có vùng rốn đẹp hài hòa hơn. Các ca phẫu thuật này hiện nay an toàn, đơn giản và kết quả tốt, nhưng chỉ nên thực hiện sau khi sinh sáu tháng và tại các bệnh viện uy tín.

Kết quả có thể thấy được ngay sau thực hiện phẫu thuật và chỉ khoảng ba tháng sau phẫu thuật, bạn sẽ thấy được dáng vẻ thon thả của vòng hai. Lưu ý bạn là phải mang gain nịt bụng trong một tháng, có chế độ ăn uống và luyện tập để không tăng cân. Để đảm bảo an toàn, bạn nên được tư vấn và thực hiện bởi những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Trước khi làm phẫu thuật, bạn phải khám sức khỏe tổng quát để loại trừ những bệnh nội khoa như cao huyết áp, tiểu đường và một số bệnh khác.

Bác sĩ đang xét nghiệm.

Phương pháp này thích hợp cho cả nam và nữ có vòng bụng kém thẩm mỹ như: Bụng lớn, xổ do cơ bụng yếu, thành bụng giãn; bụng lớn do da bụng dư nhão, chảy xệ, do sinh nhiều lần; da bụng nhăn, rạn nứt sau khi sinh, hay sự thay đổi quá nhanh trọng lượng cơ thể và bụng xệ, nhăn ở người lớn tuổi, người ít vận động.

