Cách làm đầy các nếp nhăn sâu trên khuôn mặt?

Trả lời:

Để khắc phục những rãnh sâu và nếp nhăn như anh đã nói, thì phương pháp bơm chất làm đầy da Hyaluronic hay tiêm Botilium Toxin A là phù hợp nhất và hiệu quả nhanh.

Acid Hyaluronic (tên thương mại: Restylene hay Puragen) là chất có thành phần tương tự như da được chiết xuất từ thảo dược, được Tổ chức Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) kiểm định và cấp phép sử dụng từ năm 1996. Đến nay, hơn 70 quốc gia trên thế giới đã áp dụng cho hàng chục triệu ca trẻ hóa và làm đầy nếp nhăn.

Acid Hyaluronic được tiêm vào sâu đến lớp da cần thiết để làm tăng thể tích, làm đầy đặn và nâng đỡ các mô mà không gây sẹo. Sau khi được tiêm vào dưới da, Hyaluronic sẽ chuyển hóa thành chất làm đầy mô có sẵn trong da, các nếp nhăn sẽ đầy dần lên và biến mất hẳn sau một vài ngày. Khi đó làn da của bạn sẽ trở nên đầy đặn, khuôn mặt trẻ trung và tươi tắn hơn. Việc điều trị đơn giản và nhanh gọn, ngay sau khi điều trị bệnh nhân có thể làm việc và sinh hoạt bình thường.

Botilium Toxin A (tên thương mại: Botox hay Dysport) là chất được tạo ra từ vi khuẩn Clostridium Botulinum, một loại vi khuẩn kỵ khí. Botilium Toxin A được ứng dụng rộng rãi trong y khoa để điều trị một số bệnh như co cứng cơ vòng mi… Khi bác sĩ Jean và Alastair Carruthers tiêm Botulinum Toxin đã áp dụng chất này để chữa bệnh co giật mi mắt, nhưng do thấy rõ Botulinum Toxin còn có hiệu ứng làm mất các vết nhăn vùng quanh mắt, nên từ đó đã áp dụng vào lĩnh vực thẩm mỹ để chống nhăn da.

Khi được bơm vào các vùng gây nên nếp nhăn, Botilium Toxin A có tác dụng làm mất khả năng điều khiển của thần kinh vận động lên phần cơ tại chỗ bơm thuốc, làm cho các cơ duỗi ra, các rãnh sâu và nếp nhăn mờ đi. Đồng thời, Botilium Toxin A có khả năng làm mất sự hoạt động của cơ mặt ở những vùng gây nếp nhăn, nên không làm xuất hiện các nếp nhăn mới. Việc điều trị nhanh gọn, không gây đau, không cần thời gian nghỉ dưỡng, bệnh nhân có thể trở lại sinh hoạt bình thường.

Ưu điểm và hiệu quả của chất độn da Hyaluronic và Botilium Toxin A là như nhau, song việc quyết định tiêm loại nào cần phải qua sự chẩn đoán và quyết định của bác sĩ. Phương pháp này có tác dụng trong lâu dài, việc điều trị đơn giản, không mất thời gian nên rất phù hợp với những người bận rộn, cần cải thiện nhanh vết nhăn.

Đây là dịch vụ được sử dụng rộng rãi trên các clinic uy tín trên thế giới và được coi là chiếc bàn là làm phẳng phiu làn da lão hoa, nhiều nếp gấp của bạn.

