Cách nâng mũi tự nhiên an toàn

Ngày nay, phẫu thuật nâng mũi đang dần trở thành một trào lưu làm đẹp phổ biến. Chỉ với một ca phẫu thuật khá đơn giản và chi phí không quá cao, chị em có thể có được một chiếc mũi đẹp như ý muốn. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng các ca phẫu thuật xâm lấn này vẫn tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Nhiều trường hợp gặp phải các biến chứng do dị ứng với chất độn, tay nghề bác sĩ, cơ sở vật chất không đảm bảo…

Tạo hình mũi không qua phẫu thuật bằng công nghệ Radies ra đời đã khắc phục được hầu hết các khuyết điểm của những phương pháp cũ, giúp khách hàng nhanh chóng sở hữu chiếc mũi hoàn chỉnh tự nhiên, an toàn. Radies là loại mô sinh học an toàn, có nguồn gốc từ Mỹ và đang được sử dụng rộng rãi tại các nước có nền công nghiệp thẩm mỹ phát triển như Mỹ, Hàn Quốc…

Radies được nghiên cứu và chế tạo tại Mỹ với quy trình nghiêm ngặt.

Ưu điểm nổi bật của Radies là độ an toàn cao đã được chứng nhận bởi cơ quan FDA của Mỹ và đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng. Radies chứa tới 30% Calcium Hydroxylapatite (CaHA) trong dung dịch dưới dạng gel. Đây là thành phần chính được tìm thấy trong răng và xương, do đó người dùng có thể yên tâm khi tiêm Radies vào cơ thể bởi nó an toàn, thậm chí bạn không cần thử phản ứng trước khi tiêm.

Bên cạnh đó, một đặc tính giúp Radies vượt trội hơn so với các chất làm đầy khác như Acid Hyaluronic là độ đậm đặc và đàn hồi cao. Điều này giúp các bác sĩ dễ dàng hơn trong việc định hình và cố định chiếc mũi, tránh được tình trạng mũi bị cứng, sưng đỏ hay xô lệch gây ra các tổn thương ngoài ý muốn sau khi nâng mũi. Ngoài ra, công nghệ này nhận được sự tin tưởng các chuyên gia thẩm mỹ lẫn khách hàng tại nhiều nước trên thế giới so nhờ thời gian thực hiện nhanh chóng và không để lại dấu vết sau khi tiêm.

Bác sĩ tư vấn cho khách hàng nâng mũi.

Thông thường, để đạt hiệu quả cao, bác sĩ sẽ thăm khám để xác định cấu trúc và tỷ lệ hợp lý, sau đó xác định liều lượng Radies cần dùng để tạo hình cho mũi phù hợp với mỗi gương mặt. Chỉ sau 5 phút, bạn sẽ có được chiếc mũi đẹp tự nhiên như ý muốn mà không có dấu vết nào để lại. Phương pháp này không chảy máu, không bóc tách, không xâm lấn. Hơn thế, nhờ không động chạm dao kéo nên bạn có thể quay lại với các sinh hoạt thường nhật mà không cần thời gian nghỉ dưỡng.

Công nghệ nâng mũi không phẫu thuật nhờ Radies đang ngày càng phổ biến trên thế giới. Tại Việt Nam, công nghệ này đã được đưa vào sử dựng để tạo hình, nâng mũi, sửa mũi và chỉnh các khiếm khuyết khác trên khuôn mặt. Tuy nhiên, để đảm bảo độ an toàn và hiệu quả cao, bạn nên lựa chọn các thẩm mỹ viện lớn, có uy tín và có đội ngũ các chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm để thăm khám trước khi tiến hành làm đẹp.

Hiệu quả sau khi nâng mũi bằng công nghệ Radies.

