Cách nào cải thiện tầng sinh môn tự nhiên không phẫu thuật?

Khi sinh nở, ống âm đạo phình to ra gấp 2-3 lần tạo thành "ống xối" cho thai nhi ra. Âm đạo gioãng rộng, các sợi cơ vòng bị đứt, rách khi rặn đẻ làm giảm khả năng đàn hồi, cơ vòng ống âm đạo không co bóp một cách bình thường khiến người phụ nữ không còn khả năng tự điều khiển các cơn co thắt âm đạo theo ý muốn nữa. Mặt khác, hiện tượng sa tử cung hay những sai sót trong việc khâu vá tầng sinh môn làm cho ống âm đạo nở rộng, khiến người phụ nữ mất dần cảm giác khi gần chồng.

Tuy nhiên, đây là sự thay đổi sinh lý bình thường mà hầu hết những người phụ nữ sau khi sinh thường nhiều lần đều gặp phải, vì vậy chị không nên quá lo lắng. Đôi khi, chính sự căng thẳng thái quá cũng làm chị thấy mất tự tin với chồng mình. Hiện có hai phương pháp được áp dụng, chị có thể tham khảo:



Trẻ hóa tầng sinh môn bằng thảo dược: Se Under là một dịch vụ mang đậm nét Á Đông và đang được ưa chuộng tại Hàn Quốc, Singapore, Australia. Ngoài ra, thảo dược Top Under được chiết xuất 100% từ tự nhiên, có tác dụng co gọn âm đạo, làm sáng vùng xỉn màu của "cô bé", đồng thời khử mùi hôi và huyết trắng nếu có. Các bác sĩ khuyên dùng thảo dược trong trường hợp sa tử cung hay bị trĩ. Với 60 phút trị liệu, khách hàng được trải nghiệm những bài tập cơ xương chậu và lưu thông khí huyết cùng với thảo dược sẽ mang lại sự cải thiện toàn diện cho vùng tam giác bí ẩn. Tầng sinh môn được thu nhỏ, độ đàn hồi được tái tạo, màu sắc của môi nhỏ tươi tắn trở lại, giúp cảm xúc vợ chồng thêm phần nồng nàn.

Phẫu thuật thu gọn tầng sinh môn thường được thực hiện ở bệnh viện và các phòng khám lớn. Bác sĩ sẽ dùng thủ thuật cải thiện tầng sinh môn (phần trong), sau đó tái tạo độ co giãn âm đạo, giúp cho cửa mình được khít khao và co giãn tốt. Dịch vụ này thực hiện khoảng 45 phút. Chị có thể sinh hoạt bình thường sau 3-6 ngày.

Tùy từng độ tuổi, nhu cầu và mức độ gioãng rộng, lão hóa, các chuyên viên thẩm mỹ sẽ đưa ra liệu trình điều trị phù hợp nhất với bệnh nhân. Sau khi trị liệu, chị có thể mua thêm sản phẩm dùng tại nhà để duy trì kết quả.

