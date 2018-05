Cách nào thu nhỏ lỗ chân lông và chống nhờn da?

Trả lời:

Khí hậu nhiệt đới nắng nóng quanh năm của Việt Nam chính là lý do khiến làn da trở nên "đỏng đảnh". Ánh nắng kèm nhiệt độ cao thúc đẩy lượng dầu nhờn tiết ra nhiều hơn, vì thế mà làn da của chị em luôn trong tình trạng bóng nhẫy và lỗ chân lông không ngừng phình to ra. Trang điểm thế nào cũng không đẹp, rất mất tự tin khi tiếp xúc với mọi người, đó là tâm sự chung của những nàng có lỗ chân lông quá to. Nguyên nhân làm cho lỗ chân lông to còn là do các chị em chăm sóc da mặt không đúng cách, thường xuyên tẩy hoặc cạo lông mặt hay sống trong môi trường ô nhiễm.

Khi lượng dầu nhờn tiết ra quá nhiều mà không được điều tiết kịp thời sẽ cùng với mồ hôi đọng lại tại các lỗ chân lông và trở thành "nam châm" hút bụi bẩn từ môi trường. Những bụi bẩn bám vào lỗ chân lông nếu không được làm sạch sẽ trở thành mụn đầu đen, hoặc biến các lỗ chân lông thành các "giếng dầu" ngày càng to ra. Một thực tế thường thấy, khi da đang trong tình trạng bóng nhờn, nhiều người đã xử lý bằng cách liên tục rửa mặt để loại bỏ cảm giác bóng nhờn khó chịu, và xem nước hoa hồng hoặc các sản phẩm se khít lỗ chân lông như là vị cứu tinh. Tuy nhiên kết quả chỉ làm làn da trở nên thô ráp sần sùi hơn.

Để việc điều trị hiệu quả và rút ngắn thời gian, bạn có thể tham khảo và sử dụng lịch trình giảm nhờn, thu nhỏ lỗ chân lông tại Belas Spa. Tại đây có nhiều gói dịch vụ trị liệu cho bạn lựa chọn tương ứng với từng tình trạng da và điều kiện tài chính khác nhau. Một trong những gói dịch vụ trị liệu hiệu quả nhất phải kể đến là sử dụng bộ sản phẩm đặc trị giảm dầu Re-banlancing xuất xứ từ Đức, kết hợp với cung cấp oxy nguyên chất bằng công nghệ Oxyjet Leo.

Với những tính năng lần lượt như khả năng tẩy rửa da sâu, sạch gấp ba lần sản phẩm thường, tẩy tế bào da chết, hút dầu thừa, cân bằng lượng dầu trên da, se khít lỗ chân lông, nuôi dưỡng hồi phục tế bào da lão hóa… sẽ giúp làn da bạn cải thiện rõ rệt chỉ sau lần điều trị đầu tiên. Phương pháp này còn giúp khôi phục lại liên kết collagen và elastin trên da đã bị tổn thương, làm đầy dần các sẹo nhỏ li ti và lỗ chân lông từ từ thu hẹp lại.

Sau một khóa điều trị, độ bóng nhờn trên da mặt bạn sẽ cải thiện được hơn 80%, lỗ chân lông thu nhỏ lại đáng kể, thông thoáng và không bị tắc nghẽn vì bụi bần, giảm nguy cơ hình thành mụn lên đến 70%.

Theo đánh giá, đây là một trong những phương pháp hồi phục, thu nhỏ lỗ chân lông an toàn và hiệu quả hiện nay. Tùy theo tình trạng da, mỗi khách hàng cần điều trị theo lịch trình 6-8 tuần để đạt được kết quả như ý.

Thông tin được tư vấn bởi:

