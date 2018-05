Cách nào xóa sẹo thâm ở bụng chân?

Trả lời:

Sẹo là kết quả của quá trình liền hoặc thay thế bởi tổ chức mô sợi cho tổ chức da bị tổn thương, phá hủy hay bị khuyết. Sẹo có thể do rất nhiều nguyên nhân gây ra như: Phẫu thuật, các bệnh lý làn da, tai nạn, nhiễm trùng...

Sẹo có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trên cơ thể, nếu ở đó có hiện tượng mất tổ chức da.

Sẹo được hình thành khi lớp trung bì hoặc sâu hơn bị phá hủy. Độ lớn và mức độ tổn thương càng nhiều thì tính chất sẹo càng xấu và càng phức tạp. Cơ thể hình thành các sợi collagen mới thay thế vùng tổn thương và kết quả hình thành sẹo. Mật độ và đặc tính của tổ chức sẹo khác với tổ chức da xung quanh. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ thể sản xuất quá mức collagen, sẹo có thể gồ ghề lên (sẹo lồi) hoặc quá trình hình thành sẹo gây nên mất tổ chức đệm bên dưới da mà sản xuất collagen không đáp ứng đầy đủ sẽ tạo thành sẹo lõm.

Dù bằng phương pháp điều trị gì, sẹo không thể loại bỏ hoàn toàn 100% mà chỉ có thể khắc phục trong giới hạn nhất định.

Nhìn chung, tình trạng sẹo thâm là một dạng sẹo có thể nói là tương đối phổ biến.

Nhận dạng sẹo này: Có tính chất phẳng, màu nâu sẫm, có một số trường hợp còn một chút tính chất của tổn thương ban đầu gây ra sẹo.

Để điều trị và khắc phục tình trạng sẹo thâm như nêu trên, Viện Sothys Paris đưa ra giải pháp làm loại bỏ đi lớp bề mặt sẫm mầu hiện tại của bạn, và tái tạo một lớp da mới bên dưới có tác động làm nông, làm mờ, và tái tạo phục hồi da bằng công nghệ truyền dẫn Vitamin C bởi dòng sản phẩm đặc trị C & C . Giúp kích hoạt và điều tiết sự phát triển của tế bào da, để tế bào da hoạt động theo đúng chức năng, duy trì mức độ khỏe của tế bào da, đào thải độc tố, cung cấp Oxy cho tế bào da thông qua trị liệu Oxyliance. Trị liệu C renewal System gồm các thành phần: Hợp chất H2CR chống lão hóa và phục hồi tế bào thông qua cải thiện hệ thống truyền dẫn thông tin. Thành phần Phytosterol, hoa ly và axit béo: giúp tạo độ săn, se và tái tạo làn da đồng thời đào thải độc tố và bảo vệ da cùng với sản phẩm Double Whitening Serum. Bảo vệ làn da khỏi tia cực tím và làm trắng sáng, mờ thâm, chống nắng Ecran Prot Jour SPF 30W

Tại Sothys Paris Institut, mỗi trường hợp sẹo khác nhau, có thể sẽ có những liệu trình điều trị khác nhau, nhằm phục hồi, tái tạo vùng da sẹo, thay thế và gần trở về với cấu trúc da xung quanh nhất.

Bộ sản phẩm mờ thâm tại Sothys Paris Institut chỉ định dùng cho da sẹo, tham khảo:

- Oxyliance Fluid Enriched Fomula :

- Perfect Oxyliance Serum

- Double Lighting Serum/Serum W

- Ecran Prot Jour SPF 30 W

