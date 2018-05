Cách nuôi dưỡng da hợp lý

Dù da bạn thuộc loại gì thì cấu trúc da cũng không thay đổi, được cấu tạo bởi 3 lớp: biểu bì, hạ bì và mô dưới da (mỡ). Biểu bì là lớp trên cùng, độ dày nhỏ, bảo vệ cơ thể chống lại mọi ảnh hưởng có hại của môi trường và sự xâm nhập của vi khuẩn. Biểu bì chứa các tế bào sắc tố quyết định màu sắc của da và ngăn chặn không cho các tia cực tím đi sâu vào da.

Hạ bì là một lớp xơ rất chắc. Chất tạo keo (collagen) là thành phần chủ yếu chiếm 77% trọng lượng lớp hạ bì để bảo đảm tính đàn hồi, mềm dẻo, phục hồi cho làn da, hấp thu một số chất, tái tạo làm liền vết thương, làm hàng rào sinh học miễn dịch, chống dị ứng cho da.

Lớp mô dưới da ở phía trong cùng là nơi tạo ra năng lượng của cơ thể, đồng thời hoạt động như một tấm đệm và cách nhiệt cho cơ thể.

Chính vì vậy, da cần nuôi dưỡng từ ngoài và cả bên trong để cho các lớp đều được cung cấp đầy đủ dưỡng chất để phục hồi, tái tạo, làm chậm quá trình lão hoá, duy trì sự trẻ trung.

Nuôi dưỡng da từ bên ngoài

Bạn nên hạn chế tiếp xúc với tác nhân môi trường độc hại, bảo vệ lớp biểu bì và hạ bì như đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang, bôi kem chống nắng để chống khói bụi và đặc biệt là các tia tử ngoại từ mặt trời. Ngoài ra, bạn cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho da bằng cách rửa mặt hai lần vào buổi sáng và tối, tẩy trang trước khi đi ngủ, dùng các loại kem dưỡng da phù hợp với loại da của mình. Mỗi tuần, đắp mặt nạ, tấy tế bào chết từ thiên nhiên để làm lớp biểu bì thông thoáng, tái tạo tế bào mới, da dễ hấp thu các dưỡng chất từ kem dưỡng. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ để bảo vệ làn da trước tác động của lão hoá sinh học mà cần một chế độ chăm sóc và bảo về da sâu từ bên trong.

Nuôi dưỡng da từ bên trong với vitamin

Vitamin C: Đây được coi là loại chất chống oxy hóa rất tốt, tăng tính đàn hồi cho da, da không bị chảy xệ. Từ sau tuổi 25, cấu trúc AND bắt đầu bị phá huỷ nên việc bổ sung vitamin C thường xuyên giúp loại bỏ nguyên nhân sâu xa gây lão hoá từ bên trong. Đặc biệt vitamin C còn làm ức chế việc sản sinh melanin, giảm nám, thâm, làm trắng sáng da. Có thể bổ sung loại vitamin này thông qua một số loại trái cây như: chanh, cam, quýt, bưởi nhưng lượng vitamin C từ trái cây thông qua đường tiêu hoá có thể không đủ cho cơ thể. Việc tiêm trực tiếp vitamin C không an toàn, không rõ nguồn gốc cũng có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Cách an toàn và hiệu quả hơn để đưa một lượng đầy đủ vitamin C vào máu là uống các viên nén vitamin C.

Viên nén với liều lượng 1.000mg vitamin C (trong đó 400mg từ axit và 600mg từ muối) giúp cung cấp đầy đủ vitamin C cho cơ thể mà vẫn không bị kích ứng dạ dày. Thành phần viên nén có các tá dược (từ vỏ chanh, cam, bưởi) giúp hấp thụ vitamin C tốt hơn. Bạn có thể uống một viên mỗi ngày trong bữa ăn hoặc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Bổ sung vitamin E: Công dụng của vitamin E là bảo vệ các sợi collagen giúp da giữ được sự đầy đặn, săn chắc; giảm sự hình thành melanin, giúp da giữ được sự tươi sáng; giảm tác hại của tia cực tím (ánh nắng) chiếu lên da. Đặc biệt hiệu quả được nâng lên rất cao khi kết hợp với Vitamin C bên dưới da. Do vitamin E chỉ hoà tan trong dầu. Trong khi đó chị em phụ nữ lại hạn chế dầu trong thực đơn hàng ngày nên dẫn đến tình trạng thiếu hụt vitamin E trong cơ thể dù ăn uống đầy đủ. Trong khi đó, Vitamin E trong kem dưỡng da khó hấp thụ được do cản trở của lớp biểu bì. Vì vậy, để đảm bảo lượng vitamin E cho cơ thể, phụ nữ sau 25 tuổi nên dùng viên nang để có thể thẩm thấu trong máu, nuôi dưỡng tế bào da.

Được chiết xuất từ đậu nành, chỉ một đồng phân của d-alpha tocopherol nên viên nang vitamin E thiên nhiên có thể đưa Vitamin E xuyên qua da, đến đúng vị trí cần điều trị, với nồng độ cao. Đặc biệt khi kết hợp với Vitamin C, Vitamin E phát huy tác dụng trong việc điều trị nám, trị thâm sau viêm da, bảo vệ các tế bào da khỏi sự tấn công của các gốc tự do, giúp giảm nhăn, giảm mụn. Bạn có thể uống một viên mỗi ngày sau bữa ăn hoặc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Đảm bảo cuộc sống lành mạnh: để duy trì sự tươi trẻ cho làn da, bạn cũng cần chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý. Tập thể dục với bất cứ môn thể thao nào bạn ưa thích, mỗi ngày ít nhất 15 phút cũng là cách để cân bằng cơ thể, giúp tinh thần thoải mái, có giấc ngủ sâu, giảm lo âu. Chính những điều tưởng chừng đơn giản này lại có tác dụng rất lớn trong việc duy trì nét thanh xuân cho làn da của bạn.

