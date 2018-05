Cách phòng chống nám da trong mùa hè?

Trả lời:

Nám là kẻ thù số một của làn da, dù không ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng về thẩm mỹ khiến chúng ta mất tự tin. Nám da xuất hiện do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể do những tác động bên ngoài như: ánh nắng, ô nhiễm khói bụi, dị ứng mỹ phẩm, hay cũng có thể do sự rối loạn nội tiết khiến lượng melanin dưới da bị tăng sinh đột ngột.

Nghiên cứu gần đây cho thấy, có đến 65% phụ nữ bị nám da sau khi sinh. Vết nám thường xuất hiện ngay từ tháng thứ hai, một số người sau khi sinh sẽ mờ dần, nhưng một số không tự mờ đi và cần có sự can thiệp của công nghệ cao.

Điều trị nám da bằng công nghệ ánh sáng kép là phương pháp sử dụng ánh sáng quang học để vô hiệu hóa hắc sắc tố (melanin) và đào thải ra ngoài, giúp cải thiện được 75-90% tình trạng nám da. Trị liệu cần thực hiện 6-10 lần, mỗi lần cách nhau 1-2 tuần.

Ngoài ra, với mỗi mức độ vết nám và cơ địa của từng người, chuyên viên thẩm mỹ sẽ tư vấn những trị liệu bổ sung cần thiết để có được kết quả cao nhất, trong thời gian ngắn nhất. Việc điều trị nám cần kiên trì và không nên tự ý sử dụng các sản phẩm khi không có sự hướng dẫn của điều trị viên.

Vào mùa hè, thời tiết nắng nóng khiến làn da rất dễ bị tổn thương. Để phòng chống nám da trong ngày hè, trước hết bạn cần hạn chế tiếp xúc với nắng. Cùng với việc sử dụng kem chống nắng phù hợp, da bạn cần được bảo vệ bằng khẩu trang và kính mắt mỗi khi ra ngoài. Chỉ khi da được bảo vệ an toàn, những tia cực tím, tia tử ngoại không thể xâm nhập vào da nên melanin không bị kích thích tăng sinh đột biến.

Chỉ chống nắng từ bên ngoài là chưa đủ, đặc biệt là với những làn da nhạy cảm. Năm 2010 các nhà khoa học đã chứng minh có thể chống nắng từ bên trong cơ thể. Thực phẩm chức năng Astazan có chứa Astaxanthin, Lutein là một sự lựa chọn để điều trị cho mùa hè. Astaxanthin tham gia vào hệ thống hàng rào chất chống oxi hóa của cơ thể, giúp ngăn chặn những tổn thương da do các gốc tự do, tia cực tím. Ngoài ra, Astaxanthin giúp bảo toàn và làm tăng hiệu quả bảo vệ của Vitamin E, C, beta carotene. Những tác dụng này giúp giảm các phản ứng viêm nhiễm cấp tính ở da và mô khi tiếp xúc lâu dưới ánh nắng.

Lutein là một trong những carotenoid (chất màu) có ở điểm vàng và võng mạc của mắt người. Nó hoạt động như một chất lọc ánh sáng, giúp bảo vệ mắt tránh khỏi những tổn thương do ánh nắng. Vitamin E cũng là một trong những chất oxi hóa mạnh giúp cơ thể chống lại những hư hại do gốc tự do. Đây được coi là giải pháp tăng sức đề kháng toàn diện cho da từ sâu bên trong.

