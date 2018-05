Cách thu gọn vòng 3?

Trả lời:

Để làm thon gọn vòng 3 có nhiều biện pháp tham khảo như: hút mỡ, phẫu thuật lấy mỡ bụng và tạo hình thành bụng, sử dụng sóng radio frequency... Tùy theo mức độ, tình trạng cụ thể mà bạn lựa chọn biện pháp can thiệp thích hợp.

Hiện, xu hướng một số chị em thích sử dụng công nghệ điều trị không xâm lấn, trong đó công nghệ sóng Radio frequency là một sự lựa chọn an toàn, hiệu quả. Nguyên lý tác dụng của trị liệu này là sóng radio với tần số và năng lượng thích hợp làm tan những phân tử mỡ, giải phóng các acid béo tự do và đào thải chúng ra ngoài theo các đường bài tiết tự nhiên của cơ thể. Đồng thời sóng radio frequency cũng làm co rút, thắt chặt những sợi chun, collagen của da đang lỏng lẻo làm cho da trở nên săn chắc.

Tuy nhiên để đạt được kết quả tối ưu cần hai yếu tố đó là kỹ thuật điều trị chuẩn và tác dụng thực sự của máy. Có nhiều loại máy phát sóng radio frequency, những máy thế hệ cũ thường chỉ phát sóng đơn cực nên hiệu quả điều trị còn hạn chế. Phiên bản 2012 của máy Antilax đã đưa ra cấu hình tích hợp đồng thời sóng đơn cực và lưỡng cực. Phiên bản này có ưu điểm của sóng lưỡng cực là sóng phát xuyên sâu, kéo dài và liên tục, dồn dập vào mô trị liệu, vì thế các tế bào mỡ, acid béo bị tác động liên tục và mạnh dần làm cho chúng nhanh chóng bị đào thải.

Trước và sau điều trị.

Sóng lưỡng cực cũng không mang lại cảm giác đau như sóng đơn cực do đó điều trị nhẹ nhàng, có thể làm tranh thủ trong khi nghỉ trưa hoặc buổi chiều và sau đó có thể trở lại ngay với công việc mà không cần phải nghỉ ngơi, chăm sóc gì đặc biệt.

Một ưu điểm nữa của máy Antilax là được tích hợp thêm sóng hồng ngoại giúp vùng da điều trị sáng dần lên sau mỗi đợt trị liệu. liệu trình điều trị 4 đến 5 lần, khoảng cách giữa 2 lần điều trị từ 10 đến 15 ngày.

