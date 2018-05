Cách trị mụn trứng cá cho nhân viên văn phòng

Trả lời:

Đa phần nhân viên công sở đều cho rằng làn da đang được bảo vệ trong một môi trường an toàn nên không sợ lên mụn. Tuy nhiên, thường xuyên làm việc với máy tính thì làn da luôn phải gánh chịu tác động xấu, do lượng điện tích sản sinh ra từ màn hình máy vi tính. Lượng điện tích và các gốc tự do phát sinh khi sử dụng máy tính là chất xúc tác khiến da hấp thụ nhiều bụi bẩn trong không khí, kích thích làn da tăng tiết bã nhờn làm cho da bị nổi mụn. Đặc biệt, nhân viên ngân hàng thường xuyên phải tiếp xúc với tiền nên nguy cơ tiếp xúc với nhiều loại vi khuẩn không tốt cho sức khỏe và làn da.

Để điều trị tận gốc mụn trứng cá, bạn cần phải xác định rõ nguyên nhân và có sự hỗ trợ của công nghệ cao để loại bỏ mụn từ sâu bên trong. Dưới đây là công nghệ trị mụn bằng ánh sáng E Light AC - giải pháp hiệu quả cho những làn da bị mụn. Công nghệ E Light triệt tiêu vi khuẩn bằng ánh sáng cảm ứng tự nhiên và thân nhiệt cao, trên nguyên tắc đốt nóng sâu bằng tia hồng ngoại và RF lưỡng cực làm giảm hoạt động của tuyến bã và thu nhỏ lỗ chân lông. Sóng RF lưỡng cực đưa nhiệt năng xuống sâu dưới da (6 mm), giúp loại bỏ những cồi mụn sâu nhất, mang lại kết quả trị mụn tận gốc cho bạn.

Công nghệ trị mụn bằng ánh sáng E Light AC.

Một quy trình trị mụn có thể 3-8 tuần, tùy vào cấp độ mụn trứng cá và độ viêm nhiễm của da. Các chuyên viên thẩm mỹ sẽ soi da, tư vấn để có phác đồ điều trị thích hợp nhất.

Sau khi điều trị mụn, làn da thường bị yếu đi nên cần được phục hồi để rút ngắn thời gian làm lành tổn thương. Công nghệ đông khô DNA của Pevonia (thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu tại Mỹ) là trợ thủ đắc lực cho làn da sau mụn.

Thành phần Deoxyribonucleic Acid có vai trò kích thích các Protein tổng hợp trong tầng sinh trưởng của da, kích thích sinh sản ra các tế bào da khỏe mạnh, giúp cho lỗ chân lông se khít và làn da nhanh chóng được phục hồi. Thành phần này có khả năng thẩm thấu sâu đến tận lớp màng đáy tế bào giúp da không bị mất nước, duy trì độ ẩm cho da ngay cả khi ngồi điều hòa quá nhiều.

Khách hàng trước và sau khi trị mụn bằng công nghệ E Light AC.

Hiện tại bạn cần duy trì chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi điều độ để giữ cho nội tiết tố ổn đinh, không nặn mụn và không tự ý bôi thuốc theo mách bảo vì có thể gặp phải những phản ứng phụ ngoài mong muốn. Vệ sinh da thường xuyên là việc bạn nên làm dù ít phải tiếp xúc với môi trương khói bụi. Bạn nên đến gặp bác sĩ để được soi da ba lớp và tư vấn liệu trình điều trị phù hợp.

Thông tin được tư vấn và thực hiện bởi:

Spa y tế công nghệ cao Senta Medi

Ngõ 52, số 2 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (04) 37227555 - 37227554

Website: http://www.senta.com.vn/

Email: info@senta.com.vn

YM: senta_medi

Gửi câu hỏi tư vấn làm đẹp về suckhoe@vnexpress.net