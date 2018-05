Cách xóa ria mép cho phái nữ?

Trả lời:

Triệt lông nói chung và triệt ria mép nói riêng những năm gần đây thường sử dụng công nghệ IPL. Ưu điểm của biện pháp này là nhẹ nhàng và hiệu quả điều trị khá cao. Tuy nhiên, tác dụng thường chỉ đạt được trong vòng 3-5 năm. Điều này là do những máy IPL thế hệ cũ không phát được mức năng lượng đủ mạnh để tiêu diệt hoàn toàn gốc của sợi lông (nang lông) nằm sâu dưới da.

Để năng lượng tia phát tác động đủ mạnh vào nang lông thì điều quan trọng nhất là máy IPL cần có chế độ làm lạnh tốt và sâu. Khi đó, tia phát sẽ chỉ tác động vào nang lông mà không gây tổn thương da cũng như không gây nên cảm giác đau.

Máy IPL thế hệ mới nhất Smooth Cool đã tạo bước ngoặt trong điều trị triệt lông khi có hai cải tiến đột phá: Chế độ làm lạnh tuyệt đối, tới -10 độ C (trong khi các máy khác 0 độ C đến - 2 độ C). Năng lượng tia phát lên tới 60j (các máy khác <50j). Chính điều này đã tạo hiệu quả vượt trội trong điều trị triệt lông với tác dụng vĩnh viễn. Đồng thời, liệu trình điều trị ngắn hơn so với các liệu trình điều trị trước đây.

