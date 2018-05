Đa phần phụ nữ ở lứa tuổi từ sau 30 sẽ gặp phải vấn đề rụng tóc do những nguyên nhân sau đây: Giai đoạn mọc tóc rút ngắn nên máu không cung cấp đủ các loại vitamin nhóm B, H; đặc biệt là không đủ L-cystine trong da và tóc khiến tóc trở nên mảnh, khô, dễ gãy, da nhăn nheo… Nhiều nang tóc bị lão hóa, teo lại, khiến số lượng tóc trên da đầu giảm đi; do đã từng can thiệp nhiều biện pháp uốn, duỗi, nhuộm, sấy… khiến mái tóc trở nên xơ rối, vàng ố, hư tổn. Ngoài ra, càng đến gần tuổi mãn kinh, nồng độ estrogen trong máu càng sụt giảm, khiến cơ thể không còn kích thích mọc tóc. Tuy nhiên không nên tự ý sử dụng các thuốc hoặc chế phẩm bổ sung estrogen.

Bên cạnh đó, rụng tóc còn là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bắt đầu lão hóa: Tóc rụng nhiều, da xạm, nhiều nếp nhăn hơn… Nếu không kịp thời bổ sung các dưỡng chất cần thiết và có chế độ chăm sóc phù hợp, không chỉ có tóc, mà cả cơ thể bạn cũng tiếp tục "già đi theo năm tháng"…

Ba giai đoạn phát triển của sợi tóc: sinh trưởng, ngừng sinh trưởng và rụng.

Để cải thiện mái tóc hư tổn, dễ gãy rụng một cách tự nhiên, bạn phải bổ sung các vitamin và axit amin vào máu để nuôi dưỡng chân tóc chắc, khỏe, tăng đường kích tóc và giảm sự thoái hóa của các nang tóc. Các loại vitamin và dưỡng chất sau đây rất cần cho sự phát triển của sợi tóc:

L-cystine: Axit amin quan trọng để tổng hợp keratin có trong tóc. L-Cystine đẩy nhanh quá trình mọc tóc, làm tăng đường kính tóc và giảm rụng tóc.

Biotin (hay Vitamin B8, H): Vitamin thiết yếu cho da và tóc. Nếu thiếu Biotin sẽ dẫn đến rối loạn trao đổi protein, gây ra viêm da với những vảy mịn và rụng tóc. Biotin không những làm chắc chân tóc, giúp tóc khỏe, mà còn đề phòng được chứng tóc bạc sớm hay gặp hiện nay.

Acid pantothenic (Vitamin B5): Tham gia vào quá trình Krebs, điều hòa sự chuyển hóa của lipid, tăng sinh tổng hợp một số axit amin cần thiết. Mặt khác, Acid pantothenic còn giảm sự thoái hóa của nang tóc, nhờ đó giúp cho chân tóc chắc khỏe hơn.

Hà thủ ô - một dược liệu quen thuộc lâu đời giúp "Xanh tóc, đỏ da", có tác dụng làm đen tóc, bổ máu, tăng cường đưa máu và các dưỡng chất cần thiết nói trên đến để nuôi dưỡng và phục hồi tóc ngay từ bên trong.

