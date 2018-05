Cải thiện nhan sắc với chi phí tiết kiệm

Những bước tiến đáng kể của lĩnh vực thẩm mỹ hiện đại đã giúp nhiều người trở nên xinh đẹp hơn chỉ sau một thời gian ngắn. Những khiếm khuyết về mặt ngoại hình do bẩm sinh hoặc do tai nạn được khắc phục nhờ bàn tay thẩm mỹ của các bác sĩ và công nghệ tiến bộ. Phẫu thuật thẩm mỹ trở thành một ngành dịch vụ nhận được nhiều sự tin tưởng và đánh giá cao của khách hàng.

Dencos Luxury là cơ sở thấm mỹ uy tín với hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp, sang trọng theo tiêu chuẩn 5 sao.

Ngành phẫu thuật thẩm mỹ trên thế giới phát triển và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tại Dencos Luxury, chỉnh sửa sắc đẹp cho con người là một công việc nhiều ý nghĩa, đòi hỏi đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe. Dencos Luxury trong những năm qua không ngừng học hỏi và nhận chuyển giao những công nghệ phẫu thuật hiện đại, nhằm rút ngắn thời gian, hạn chế xâm lấn và biến chứng. Bên cạnh đó, Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury còn trang bị nhiều máy móc, thiết bị y khoa đạt chuẩn sẵn sàng thực hiện làm đẹp an toàn, hiệu quả cho khách hàng.

Ưu đãi cho phẫu thuật thẩm mỹ an toàn

Nhân dịp mừng sinh nhật lần thứ 6, Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury tổ chức chương trình khuyến mãi lớn nhất và duy nhất trong năm “Thu vàng tri ân - Nhận ngàn ưu đãi” cho tất cả dịch vụ thẩm mỹ, trong đó có các dịch vụ phẫu thuật. Khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm những dịch vụ tiên tiến với mức giá ưu đãi hấp dẫn: tất cả các dịch phẫu thuật thẩm mỹ được thực hiện trong tháng 8 đều đồng loạt giảm 10% chi phí theo khung giá cũ (từ tháng 9 hằng năm, Dencos Luxury sẽ thay đổi giá dịch vụ một lần).

Một số dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ tiêu biểu tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury hiện có gồm:



Đặt túi ngực nội soi: kỹ thuật đặt túi ngực nội soi được áp dụng phổ biến cho nhiều trường hợp chị em phụ nữ có khuôn ngực nhỏ, lép, ngực chảy xệ hoặc ngực sửa bị hỏng… Tại Dencos Luxury, các bác sĩ lựa chọn túi đặt ngực được sử dụng làm từ chất liệu silicon an toàn, không gây ung thư, rắn chắc, không dễ vỡ ở bề mặt nhưng vẫn có độ mềm mại, tự nhiên. Kỹ thuật đặt túi ngực được thực hiện tại bệnh viện, trong điều kiện vô trùng ngoại khoa, trong đó hướng đặt ngực bằng đường hố nách phổ biến và đem lại nhiều ưu điểm hơn cả. Do đó, đây là giải pháp an toàn để cải thiện vòng một cho chị em.

Phẫu thuật nâng mũi S-line giúp bạn sở hữu chiếc mũi cao, thẳng, đẹp như sao Hàn và tiết kiệm được 10% chi phí.

Nâng mũi S-line: mũi S-line được nhiều người lựa chọn để cải thiện dáng mũi. Tạo hình mũi S-line đòi hỏi trải qua nhiều bước chỉnh sửa như nâng sống mũi, đặt sụn, thu nhỏ đầu mũi, cắt cánh mũi, hoặc chỉnh mũi bị lệch, vẹo. Chất liệu sụn được dùng trong nâng mũi tại Dencos Luxury có hai dạng, bao gồm sụn tự thân (lấy từ sụn vành tai, sụn vách ngăn, sụn sườn…) đảm bảo mức độ tương thích và sụn an toàn (làm từ chất liệu silicon) đảm bảo hiệu quả tạo hình chuẩn xác.

Tạo hình mặt V-line: phẫu thuật tạo hình khuôn mặt V-line thon gọn khá phức tạp, đòi hỏi tay nghề cao của bác sĩ. Những tác động chỉnh sửa tới cấu trúc xương hàm trong phẫu thuật này bao gồm: chỉnh hình xương gò má, chỉnh sửa khuôn hàm, độn cằm hoặc gọt cằm.

Chương trình khuyến mãi trong suốt tháng 8 tại Dencos Luxury sẽ là cơ hội làm đẹp giá tiết kiệm duy nhất trong năm dành cho khách hàng.

Ngoài ra, Dencos Luxury còn giảm giá nhiều dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ hấp dẫn khác như: cắt má lúm đồng tiền, tạo môi trái tim, tạo mặt trái xoan, chỉnh hình hàm hô, móm, cắt mí mắt, tạo hình mắt to, nâng chân mày, cắt da mí thừa, nâng mũi bọc sụn, nâng mũi Hàn Quốc, thu nhỏ đầu mũi, thu gọn cánh mũi, sửa mũi hỏng, đặt túi mông, thu nhỏ đầu ngực, quầng ngực…

Lưu ý các dịch vụ phẫu thuật lớn như nâng ngực, nâng mông, gọt hàm… đều được thực hiện tại bệnh viện với đầy đủ trang thiết bị y tế hiện đại, đảm bảo tính chất an toàn, giảm thiểu biến chứng. Chương trình khuyến mãi áp dụng từ ngày 1/8 đến 31/8. Xem thêm tại đây.

