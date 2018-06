Cải thiện rạn da sau sinh

Rạn da vùng bụng là tình trạng thường gặp ở phụ nữ sau khi sinh. Nguyên nhân là do trong quá trình mang thai, kích thước vòng bụng tăng lên nhiều lần, lớp da vùng bụng bị giãn rộng quá mức dẫn đến đứt lớp cơ chun của da bụng. Hậu quả là lớp da bị rạn và hầu như không thể tự phục hồi. Việc điều trị tình trạng rạn da sau sinh trước đây không đạt được kết quả cao do các biện pháp can thiệp chưa giải quyết được tình trạng đứt lớp cơ chun của da.

Sự xuất hiện của Laser Fractional đã mang đến một tiến bộ mới trong điều trị rạn da sau sinh. Với công nghệ vi điểm, máy cho phép ứng dụng chức năng scan một cách hữu ích, tác động đủ sâu với mức năng lượng đủ mạnh mang lại sự phục hồi, tái tạo lớp cơ chun. Hiệu quả của Laser Fractional trong trị liệu rạn da sau sinh đã được ghi nhận tại Mỹ, châu Âu và một số nước châu Á như Nhật, Hàn Quốc. Đặc biệt thế hệ mới nhất của Laser Fractional là Laser Fractional Line Xel được bổ sung nhiều đặc tính gồm:

Trang bị kỹ thuật RF-Driver: các laser Fractional thế hệ cũ sử dụng công nghệ ống quang học để tạo nguồn laser. Những thiết bị này thường không ổn định do đó chất lượng chùm tia phát không cao. Với công nghệ RF công suất phát tia cực mạnh đồng thời tia laser phát ra ổn định, xuyên sâu, đồng đều với 95% độ tinh khiết để có thể toả ra năng lượng ổn định trên mỗi vi điểm.

Kích thước tia phát siêu nhỏ: với laser Fractional thế hệ cũ kích thước tia phát khoảng 200-220 microns, Laser Fractional Line Xel có kích thước tia phát 70 microns, nhỏ hơn nhiều lần. Điều này có ý nghĩa rất lớn vì kích thước điểm càng nhỏ thuận tiện cho tia laser thâm nhập vào da sâu hơn và giảm đau. Các tia laser cực nhỏ đi vào các tế bào da hạn chế thấp nhất thương tổn da và tạo sự an toàn đồng thời nhanh chóng lột tẩy da và cùng lúc tái tạo bề mặt da .

Tia chiếu chính xác: cửa chớp phát tia có độ tinh vi và chính xác cao với công nghệ PWM giúp tia phát có độ chính xác cao.

Hình dạng chùm tia phát có thể thay đổi: Laser Fractional Line Xel có thể lựa chọn hình dạng chùm tia phát là hình tròn, vuông, êlíp, chữ nhật ... giúp đạt được hiệu quả tối đa với từng điều trị cụ thể.

Điều trị rạn với Laser Fractional Line Xel sẽ cho làn da trở lại phẳng mịn. liệu trình điều trị 3-5 lần, khoảng cách giữa hai lần điều trị 4-6 tuần.

Tư vấn bởi: Tiến sĩ - bác sĩ Mai Mạnh Tuấn - Viện thẩm mỹ Hà Nội.

Địa chỉ: 14 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 04 3945 548. Website: http://vienthammyhanoi.com.vn. Email: vienthammyhanoi@fpt.vn.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Hà Nội)