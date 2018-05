Cải thiện thâm quầng mắt bằng cách nào?

Trả lời:

Để xóa thâm quầng mắt, có rất nhiều cách để cải thiện. Trước tiên là giữ cho cặp mắt khỏe mạnh, tập luyện mắt thường xuyên và cho mắt được thư giãn giữa những giờ làm việc miệt mài. Sau đó là chế độ ăn uống giàu vitamin A hoặc những sản phẩm hỗ trợ sức khỏe cho đôi mắt.

Xuất hiện tháng 7 năm nay, miếng dán vi điện tử loại bỏ quầng thâm mắt Power Patch gây được chú ý cho giới văn phòng. Vùng da dưới mắt tập trung nhiều huyệt đạo, đường lưu thông bạch huyết, da mỏng và dễ hấp thụ melanin cũng như chịu tác động lớn của hệ thống lọc độc của gan.

Phòng thí nghiệm Mesothetic đã phát minh ra miếng dán vi điện tử có tác động trực tiếp vào các cơ quan này, vô hiệu hóa tyrosite, lưu thông tuần hoàn giúp vùng da này được sáng dần lên một cách tự nhiên.

Miếng dán đưa dược chất qua da và một vi mạch điện được hợp nhất phía bên trong. Với sự trợ giúp của một pin cực nhỏ, Power Patch tạo ra một dòng vi điện liên tục tác động lên 52 vi điểm quanh vùng mắt, vì vậy mang đến sự cải thiện toàn diện. Tiến trình điều trị lại dễ dàng, nhanh chóng và thoải mái.

Bạn còn có thể dùng viên uống sáng và khỏe vùng mắt. Đây là nhóm sản phẩm chứa anthocyanin giúp làm hết các cảm giác mệt mỏi, căng thẳng, nhìn mờ do sử dụng computer trong thời gian dài. Chiết xuất Blackcurrant giúp cải thiện tuần hoàn vi mao mạch ở mắt, cung cấp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mắt tối ưu.

Cùng với các lợi ích đối với sức khỏe mắt, chiết xuất Blackcurrant còn giúp tăng cường chức năng não bằng cách giúp cân bằng chất dẫn truyền hóa học.

Sử dụng Blackcurrant hàng ngày có tác dụng bảo vệ, chống lại các tia UV, ngăn chặn được các tổn thương ADN ở mức độ tế bào. Anthocyanin cũng có tác dụng săn lùng, loại bỏ các gốc tự do. Sử dụng các chất chống oxi hóa mỗi ngày sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, trẻ trung, bảo toàn tính nguyên ven của tế bào khi phải đối mặt với sự tổn thương gây ra bởi gốc tự do.

Ngoài ra, C Evolutive Eye Gel là gel dưỡng mắt được bào chế cực mịn, gồm các dưỡng chất dưới dạng vi tinh thể hình cầu giúp thẩm thấu sâu vào trong da, trị bọng mỡ và thâm quầng mắt chỉ trong 7 ngày. Nên kết hợp với C Evolutive Eye Cream bao gồm Vitamin A, E, Hyaluronic Acid, Chitosan Ascorbate có tác dụng nuôi dưỡng, làm nhẵn nếp nhăn sự mỏi mệt cho vùng mắt. Đây là sản phẩm được cấp bằng ưu tú tại Mỹ năm 2007 do người tiêu dùng bình chọn.

Thông tin được tư vấn bởi:

