Căng da mặt với công nghệ Ultherapy

Theo quy luật tự nhiên, con người khi bước vào tuổi trung niên thì khuôn mặt và cơ thể đều dần trở nên lão hóa. Đối với khuôn mặt, khi lão hoá tất cả phần cấu trúc từ da, cân cơ và cả phần khung xương cũng bị biến đổi.

Sự di chuyển của khung xương mặt (theo chiều kim đông hồ), đồng thời cũng kèm theo sự thay đổi dịch chuyển và chảy xệ của các tổ chức bám trên nó thay đổi như da và cơ.

Ultherapy trẻ hóa da toàn diện với nhiều hiệu quả trong một trị liệu.

Ultherapy - 3deep sử dụng sóng siêu âm hội tụ dạng vi điểm (Micro-Focused Ultrasound), có thể tác động sâu đến lớp cân cơ (khoảng 3,0 - 4,5mm bên dưới da), lại có thể tạo ra một nhiệt độ cao và ổn định từ 60 độ C đến 70 độ C. Đây là vị trí mà chỉ có phẫu thuật căng da mới có thể can thiệp mà không có bất cứ xâm lấn hay phẫu thuật nào. Khi tác động sâu xuống dưới da, Ultherapy sẽ tác động làm cho cơ co rút, săn chắc lại tạo hiệu quả căng da mặt, đồng thời nhiệt độ cao này cũng tác động kích thích tái tạo và sinh mới collagen để làm đồng bộ trẻ hóa da tức thì.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Viết Hải đang điều trị Ultherapy cho khách hàng.

Endymed 3 Deep là công nghệ căng da mặt sử dụng năng lượng RF (Radio Frequency) 5 cực 3 Deep xuyên sâu tác động sâu tới tầng collagen của da, nhanh chống co cuộn sắp xếp lại cấu trúc, đồng thời kích thích tái tạo những chuỗi collagen và elastin mới, giúp cho làn da được săn chắc trẻ hóa thay mới.

Quá trình lão hóa sẽ làm cho lượng collagen mất dần đi, da bị thiếu cấu trúc nâng đỡ sẽ trở nên chùng nhão và chảy xệ theo chiều đi xuống của trọng lực. Nói cách khác khi lão hóa, cả bề mặt da và cấu trúc dưới da đều trở nên lỏng lẻo kém săn chắc. Vì vậy, để trẻ hóa toàn diện thì phải làm đồng thời cả hai việc trẻ hóa trên bề mặt da và nâng cơ tăng cường cấu trúc dưới da. Chỉ khi thực hiện đồng thời cả hai việc này công cuộc “níu giữ tuổi thanh xuân” của bạn mới có hiệu quả lâu dài và toàn diện. Ultherapy và Endymed chính là sự kết hợp với cả hai tác động bóc tách vi điểm trẻ hóa trên bề mặt và sóng siêu âm hội tụ giúp nâng cơ trẻ hóa từ sâu bên trong.

Ultherapy sử dụng năng lượng của sóng siêu âm, Endymed sử dụng năng lượng sóng vô tuyến RF đa cực. Cả hai loại sóng này đều có tác động đến việc co cuộn, sắp xếp và kích thích đến quá trình tăng sinh collagen dưới da. Trong đó, Ultherapy có tác động sâu hơn so với Endymed. Như vậy, với sự kết hợp giữa hai công nghệ này, quá trình trẻ hóa sẽ diễn ra liên tiếp từ dưới sâu lên đến bề mặt da. Điều này sẽ mang lại kết quả cao cho quá trình trẻ hóa da của bạn.

Ưu điểm nổi bật trong thực hành của hệ thống Ultherapy - 3 Deep là: hiệu quả cao mà không cần phẫu thuật; an toàn; không đau, không sưng nề bầm tím; không cần thời gian nghỉ dưỡng, bạn trở lại công việc ngay sau khi trị liệu; chỉ cần một lần trị liệu hiệu quả kéo dài đến 24 tháng.

Ultherapy cho hiệu quả nhanh và duy trì lâu dài.

Ultherapy và Endymed xứng đáng là "bộ đôi hoàn hảo" trong việc trẻ hóa khuôn mặt và làn da toàn diện với nhiều hiệu quả trong một lần trị liệu: xoá nhăn, nâng cơ, căng da, nâng chân mày, xoá nọng cằm xệ, thon gọn tạo đường nét trẻ trung cho khuôn mặt. Đồng thời, da mặt được trẻ hoá trắng sáng và căng mịn một cách toàn diện.

