Căng da, thon gọn khuôn mặt

Cơ mặt bị chảy là một hiện tượng của quá trình lão hóa. Nguyên nhân là do các elastin và collagen suy yếu, kết cấu lỏng lẻo, độ đàn hồi kém. Cơ mặt chảy sệ cũng làm cho gương mặt bị thay đổi về đường nét, trông lúc nào cũng như mệt mỏi và thường bị già hơn so với độ tuổi thật. Bên cạnh đó, quá trình lỏng cơ còn khiến mỡ tích tụ nhiều hơn ở vùng má và nọng cằm khiến khuôn mặt to bè, kém thanh thoát. Thông thường những hiện tượng này bắt đầu khi bước qua độ tuổi 40, tuy nhiên cũng có không ít trường hợp diễn ra sớm hơn do ít vận động hoặc do cơ địa.

Hai phương pháp căng da, nâng cơ chảy sệ và thon gọn khuôn mặt vừa được các chuyên gia Mỹ chuyển giao độc quyền tại Bệnh viện thẩm mỹ Á - Âu.

Trong trường hợp da của bạn chảy sệ mà khuôn mặt không xuất hiện những mô mỡ ở má và nọng cằm, thì Thermage thế hệ 2012 là phương án khả thi nhanh chóng xóa tan những nếp nhăn và làm săn vùng da mặt.

Đặc biệt, Thermage thế hệ 2012 cho kết quả gấp 2 lần Thermage thế hệ trước đây vì có thêm thiết bị xung động giảm đau nên quá trình điều trị có thể tác động sâu hơn vào lớp collagen và elastin của da. Nhờ thế nếp nhăn trên da biến mất, da trở nên săn chắc, các lỗ chân lông tự động se khít khiến da mịn màng hơn.

Trường hợp khuôn mặt to bè với những khối mỡ quanh má và cằm đọng ngấn mỡ thì công nghệ Thermage chỉ cải thiện được một phần. Cụ thể là mặt chỉ săn lại chứ không hề thon gọn. Trong trường hợp này Lipo Control được xem là khắc tinh của mỡ má và nọng cằm, ứng dụng trực tiếp từ kỹ thuật đốt mỡ bằng công nghệ Lipolysys (Mỹ), chuyển hóa mỡ thừa thành dạng lỏng rồi đưa ra ngoài cơ thể. Song song với quá trình đó, nhiệt lượng từ công nghệ này mang lại quá trình tái tạo và săn chắc da. Collagen và elastin dưới da được sắp xếp lại, da trở nên láng mịn, vùng mỡ ở cằm và hai má được triệt tiêu, da cổ và cằm ôm gọn, săn chắc hơn, trả lại những đường viền thanh thoát cho gương mặt.

Đây được xem là hai công nghệ đỉnh cao trong việc vừa xóa nhăn da, trẻ hóa gương mặt, vừa làm căng da, thon gọn mặt, chấm dứt tình trạng da chảy sệ. Bạn có thể tự mình cảm nhận được quá trình trẻ lại từ 5 đến 10 tuổi chỉ sau một lần điều trị, kết quả này duy trì đến hơn 3 năm. Phương pháp làm đẹp không phẫu thuật này phù hợp cho cả nam và nữ.

Ngoài ra, đối với vùng da ở mắt bị nhăn hay sụp mí do lão hóa, công nghệ Thermage Eye Tip thế hệ mới sẽ nhanh chóng xóa các vết nhăn ở vùng mắt đồng thời nâng mí mắt lên. Các nếp nhăn nơi khóe mắt mờ dần rồi mất đi, mắt cũng không còn sụp mí nữa chỉ trong một lần mà không cần đến phẫu thuật cắt da mí dư hay treo chân mày như trước đây.

