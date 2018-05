Chăm sóc da sau các trị liệu xâm lấn

Trả lời:

Sử dụng các trị liệu xâm lấn như laser trong điều trị các bệnh lý về da là tạo ra các tổn thương có kiểm soát (laser là hình thức gây tổn thương bằng nhiệt năng của ánh sáng), qua đó “cưỡng bức” da tái tạo thông qua cơ chế tự làm lành vết thương của cơ thể. Tuy nhiên, những thương tổn này đôi khi bị mất kiểm soát do trình độ, kỹ năng điều của trị liệu viên cũng như chất lượng của thiết bị được sử dụng. Do đó, một số mức độ tổn thương sẽ làm triệt tiêu hoặc làm giảm đi kết quả mong muốn mà trị liệu hướng tới và một trong các tác dụng phụ hay gặp đó là hiện tượng tăng sắc tố sau viêm.

Trong quá trình tái tạo lại biểu mô, hàng rào bảo vệ tự nhiên của da bị suy yếu, thường dẫn đến quá trình thoát nước qua lớp biểu bì (trans-epidermal water loss - TEWL). Tiếp theo, sự gia tăng mẫn cảm, kích ứng, viêm và các nghiên cứu đã chỉ ra các nguyên nhân hàng đầu làm cho da bị lão hóa sớm chính là viêm, mất ẩm và oxy hóa.Vì thế, việc sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc và phục hồi nhằm giải quyết ba vấn đề nói trên là quan trọng.

Trong điều kiện bình thường, da của chúng ta được bảo vệ bởi một lớp màng mỏng tự nhiên (màng acid). Dưới tác động của môi trường, do sử dụng các giải pháp xâm lấn, lớp màng acid này bị phá vỡ, làm mất khả năng tự bảo vệ và các vấn đề về da sẽ phát sinh từ đây.

Trong điều kiện lý tưởng, màng acid là một loại nhũ tương "dầu bao nước - water in oil - w/o). Là sự kết hợp giữa bã nhờn (dầu) và nước (từ tuyến mồ hôi)m, lớp màng này chứa đựng nhiều thành phần như amino acid, Natri PCA, urea... Chức năng đầy đủ của màng acid giúp bảo vệ, duy trì độ ẩm giúp da khoẻ mạnh, có sắc thái đồng đều. Điều này không thể có được nhờ vào sự cưỡng ép và cũng không thể tái tạo lại thông qua cưỡng ép.

Trong một tài liệu nghiên cứu được xuất bản năm 1994, bởi J. Bettinger, M. Gloor và W. Gehring của phòng khám da liễu bệnh viện TP Karlsruhe: những sản phẩm mỹ phẩm sử dụng công thức nước trong dầu sẽ bảo vệ sự mất nước của da hiệu quả hơn. Loại nhũ tương này được khuyên dùng sau các liệu pháp trị liệu can thiệp thẩm mỹ.

Ngoài ra, cũng theo nghiên cứu này, kem dưỡng da có nhũ tương dầu bao nước giúp các hoạt chất thẩm thấu cao hơn 120% kem có nhũ tương nước bao dầu. Qua đó, chúng nâng cao khả năng điều trị viêm và chống oxy hóa của các hoạt chất có trong sản phẩm.

Hiện 98% kem dưỡng da có nhũ tương là nước bao dầu (oil in water - o/w) và khi sử dụng nước sẽ tiếp xúc với bề mặt của da gây nên tình trạng bốc hơi, độ ẩm cung cấp cho da mất đi nhanh chóng. Đây là điều các chuyên gia da liễu đã nhận thức được từ lâu, tuy nhiên vấn đề ở chỗ nằm ở công nghệ phổ biến để sản xuất ra nhũ tương “dầu bao nước - w/o” cho các loại kem dưỡng da có hàm lượng dầu quá lớn (khoảng 50%).

Loại kem như vậy chứa nhiều lipid và quá nặng, gây cảm giác bóng nhờn và dễ làm bít tắc lỗ chân lông. Điều này khó chấp chấp nhận đối với người tiêu dùng. Chính vì vậy hiện nay chỉ có khoảng 2% các sản phẩm kem dưỡng da được sản xuất dưới dạng nhũ tương “dầu bao nước - w/o” nhưng phần lớn trong số đó là loại kem nặng kể trên.

Mỹ phẩm sinh học Dr.Spiller.

Chấp nhận thách thức về công nghệ, tiến sĩ Spiller đã phát minh ra công thức được đăng ký bảo hộ độc quyền gọi là Hydratain Emulsion System, cho phép sản xuất được loại nhũ tương "dầu bao nước - w/o" với hàm lượng lipid ở mức thấp khoảng 19%. Sản phẩm này bao gồm các thành phần có trong màng acid của da (Skin Identical Substances), vitamin, các hoạt chất có khả năng chống oxy hoá cao và nhiều thành phần khác thân thiện với da. Đây chính là một sự hoàn chỉnh trong việc tái tạo lại lớp màng aicd của da, đảm bảo hiệu quả điều trị mà không làm cho da bị bóng nhờn.

Thành tựu kể trên đã đem lại cho các sản phẩm của Dr.Spiller nhiều giải thưởng như: giải Reader Choice do độc giả của tạp chí Beauty From của châu Âu bình chọn từ năm 2007-2010; Giải thưởng trị liệu tốt nhất - Best Facial Treatment của tổ chức European Health & Spa hai năm liên tiếp 2010, 2011. Và năm 2012, Dr.Spiller Biocosmetic đã được liên minh châu Âu cấp chứng chỉ Mỹ phẩm sinh học theo tiêu chuẩn mới Cosmos - Standard có giá trị pháp lý của tổ chức này.

