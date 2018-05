Chăm sóc mắt khi thời tiết thất thường

Thuốc nhỏ mắt New V.Rohto có thành phần hoạt chất: Panthenol, Vitamin B6, Potassium L –Aspartate , Dipotassium Glycyrrhizinate, Chlorpheniramine Maleate, Sodium Chondroitin Sulfate, Tetrahydrozoline Hydrochloride. Thuốc được chỉ định cho các triệu chứng mỏi mắt, xung huyết kết mạc, bệnh mắt do tia cực tím, hay các tia sáng khác (thí dụ: mù tuyết), nhìn mờ do tiết dịch, ngứa mắt, viêm mi, phòng bệnh về mắt khi bơi lội hoặc do bụi, mồ hôi rơi vào mắt, khắc phục tình trạng khó chịu do dùng kính tiếp xúc cứng, giữ ẩm cho mắt. Thuốc không dùng cho người tăng nhãn áp. Cách dùng và liều dùng: Nhỏ mắt mỗi lần 2 đến 3 giọt, mỗi ngày 5 đến 6 lần. Tác dụng phụ: có thể gây dị ứng ở những người có tiền căng dị ứng với thuốc nhỏ mắt. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Lưu ý sử dụng: Hỏi ý kiến bác sĩ hay dược sĩ trước khi dùng thuốc khi đau mắt nặng, thuốc có thể gây dị ứng ở những người có tiền căng dị ứng với thuốc nhỏ mắt, đang theo một quá trình điều trị . Trước khi dùng thuốc, chú ý dùng đúng theo liều chỉ định, nếu quá liều có thể gây xung huyết; trẻ em dùng thuốc theo sự hướng dẫn của người lớn; không để mi mắt chạm vào miệng lọ để tránh nhiễm trùng hoặc làm vẩn đục dung dịch do các chất tiết hoặc mầm vi sinh vật; không dùng thuốc bị đổi màu; không dùng thuốc khi mang kính tiếp xúc mềm. Ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ nếu thuốc gây xung huyết mắt, ngứa, sưng hoặc các triệu chứng khác, không khỏi mờ mắt hoặc các triệu chứng không cải thiện sau khi dùng.