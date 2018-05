Chăm sóc sau sinh theo bí quyết cung đình Huế

Về bí quyết lấy lại phom dáng sau sinh nở, Hoa hậu Dương Thùy Linh chia sẻ “Do quá trình vượt cạn mất nhiều sức, sau đó lại thức khuya trông bé nên da tôi hơi tái. Được sự giới thiệu của bạn bè và qua sự tìm hiểu của bản thân, tôi đã lựa chọn dịch vụ chăm sóc và làm đẹp sau sinh Viet-care vì các sản phẩm ở đây đều có nguồn gốc tự nhiên, không chất bảo quản, an toàn với sức khỏe người mẹ. Sau vài tuần xông hơi, massage bằng thảo dược, da của tôi đã hồng hào, tươi nhuận hơn. Vùng bụng sau khi sinh cũng săn chắc hơn, xuống được 7 cm. Sau 3 tháng ở cữ, tôi đã lấy lại được phom dáng". Với việc giảm được 15 cm sau sinh chỉ trong 1,5 tháng mà vẫn đảm bảo sức khỏe người mẹ, chị Hà (Bắc Linh Đàm) cho biết: "Đây là lần sinh thứ 2 nên tôi rất lo lắng cho làn da và vóc dáng, sợ nhất là vòng 2 sẽ bị sổ. Sau khi biết Viet-care và có tham khảo từ bạn bè, tôi quyết định sử dụng phương pháp nằm muối và các dịch vụ chăm sóc sau sinh của Viet-Care. Do kiên trì áp dụng theo đúng hướng dẫn, sau 1,5 tháng, tôi đã giảm được 15 cm. Viet-care luôn dành cho khách hàng nhiều sự lựa chọn với các gói dịch vụ từ 2.200.000 đến 6.500.000 đồng. Tại đây có chế độ làm thử một buổi đầu tiên và sẽ hoàn lại tiền nếu khách hàng không hài lòng hoặc dừng dịch vụ. Đặc biệt, công ty có đội ngũ giám sát viên luôn theo dõi và kiểm tra kết quả để đem đến sự an tâm cho khách hàng tới trị liệu.