Chân đẹp với dịch vụ triệt lông mùa hè

Mùa hè đến là lúc những bộ cánh mát mẻ, gợi cảm lên ngôi. Nhưng sẽ thật buồn nếu các bạn gái không dám diện váy ngắn đi dạo phố. Không thể bị "mất điểm" trước mắt người đối diện, dịch vụ triệt lông vĩnh viễn được nhiều chị em quan tâm và là "cứu cánh" cho các nàng yêu chuộng vẻ đẹp của làn da trơn láng, sạch lông.

Tại Trung tâm Thẩm mỹ Belas Spa, nhiều phụ nữ từ 20 tuổi đến 40 tuổi đến triệt lông vĩnh viễn mặc dù phí dịch vụ tương đối cao hơn so với các phương pháp tẩy lông thông thường khác như: waxing hay sử dụng kem làm rụng lông. Lý giải hiện tượng này, bà Phương Ngọc, quản lý Belas Spa tại TP HCM cho biết: "Phụ nữ ngày nay rất mặc cảm khi cánh tay, chân mọc lông đậm màu, sợi dài, đen và xoăn như đàn ông. Bên cạnh đó, do thời tiết nóng bức khó chịu, nhiệt độ tăng cao có ngày lên đến gần 40 độ C, vì thế, chị em có khuynh hướng mặc những trang phục với chất liệu nhẹ nhàng, mát mẻ như quần lửng, váy ngắn, áo 2 dây... Đây là điều bất lợi cho những bạn nữ có tuyến lông phát triển quá rậm rạp. Vì vậy, điều họ quan tâm nhất chính là làm sao để đám 'vi ô lông' biến mất ngay lập tức, tránh gây mất thẩm mỹ. Và dịch vụ triệt lông vĩnh viễn trở thành lựa chọn hàng đầu vì những lợi ích mà các phương pháp thông thường không có được".

Cũng theo lời bà Ngọc, trong vô số các công nghệ triệt lông vĩnh viễn trên thị trường hiện nay, công nghệ NewIPL nhận được sự ưu ái của đại đa số giới trẻ bởi 5 lợi ích:

Lợi ích thứ nhất là triệt tiêu đến 90% các sợi lông bướng bỉnh chỉ sau 10 lần chiếu ánh sáng. Có thể nói NewIPL là cách triệt lông vĩnh viễn ít tốn thời gian nhất vì tiết kiệm đến 1/2 thời gian điều trị so với các phương pháp khác hiện có trên thị trường.

Lợi ích thứ hai là làm sáng da, tẩy thâm nám, thu nhỏ lỗ chân lông và hạn chế tình trạng da gồ ghề ở vùng dưới cánh tay; vùng nách thâm sạm, xỉn màu, lấm tấm chân lông đen và những vết sẹo li ti. Tẩy lông vĩnh viễn sẽ "giải cứu" các bạn nữ ra khỏi nỗi phiền toái này một cách nhanh chóng và kết quả bất ngờ hơn cả mong đợi.

Lợi ích thứ ba là triệt tiêu tình trạng viêm nang lông. Bản chất của viêm nang lông là lông mọc ngược, sợi lông không vươn ra khỏi nang lông mà cuộn tròn và phát triển bên trong da. Nguyên nhân gây bệnh có thể do lớp sừng trên da quá dày, lông chân quá mỏng và yếu. Cạo, nhổ không đúng cách sẽ khiến vùng da đó bị tổn thương, da thiếu nước, dị ứng mỹ phẩm, mặc quần áo quá chật... Lông cuộn tròn trong nang lông là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển khiến lỗ chân lông mưng mủ, gây ngứa ngáy, khó chịu. Quá trình triệt lông không những loại bỏ những sợi lông xấu xí mà còn lấy đi toàn bộ lớp tế bào chết trên da, điều trị và ngăn ngừa tình trạng viêm nang lông hiệu quả và an toàn.

Lợi ích thứ tư là giúp bạn gái tự tin hơn trong cuộc sống và là bí quyết để giữ gìn hạnh phúc lứa đôi. Để "giữ lửa" cho cuộc sống vợ chồng, các chuyên gia tâm lý đã khuyến cáo quý cô nên tẩy lông. Nhiều ông chồng tỏ ra rất khó chịu khi đang âu yếm vợ mà cứ giật mình thon thót vì đụng phải những sợi lông vừa đen, vừa cứng của nàng. Giải quyết vấn đề này bằng cách triệt lông vĩnh viễn không chỉ giúp bạn thăng hoa trong cuộc sống vợ chồng mà còn tự tin hơn trong các mối quan hệ giao tiếp.

Lợi ích cuối cùng là được cam kết, bảo hành kết quả điều trị và an toàn. Các bạn nữ mê làm đẹp, muốn tạm biệt những sợi lông xấu xí trên da đã rước phải những hệ lụy không lường như: da bị nhiễm trùng, bỏng rát... khi trót lựa chọn những sản phẩm tẩy lông giá rẻ, không rõ nguồn gốc hoặc những công nghệ đời cũ. Lựa chọn triệt lông vĩnh viễn NewIPL là cách nói "không" với những rủi ro đáng tiếc có thể xảy đến với làn da mỏng manh và cần được nâng niu của bạn bởi đây là công nghệ được FDA Mỹ kiểm duyệt và được kiểm chứng thành công trên hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước.

(Nguồn: Trung tâm Thẩm mỹ Belas Spa)