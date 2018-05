Chế độ ăn 35 bữa một ngày của diễn viên đóng thế Thần Sấm Thor

Nếu đã xem Thor, Captain America hay The Dark Knight Rises, bạn hẳn đã gặp Bobby Holland Hanton. Hanton là diễn viên đóng thế của siêu sao Chris Hemsworth, Chris Evans, Christian Bale và Channing Tatum. Bắt đầu làm việc với Chris Hemsworth từ bộ phim Snow White and the Huntsman, Hanton đã phải thực hiện chế độ luyện tập và ăn uống vô cùng khắc nghiệt để sở hữu thân hình giống Thần Sấm.

Chris Hemsworth (trái) và Bobby Holland Hanton. Ảnh: bobbyhollandhanton.com.

Chia sẻ với Muscle & Fitness, Hanton thừa nhận tập luyện để đóng thế Chris Hemsworth là một trong những thử thách khó khăn nhất từ trước đến nay dù anh từng là vận động viên thể dục. Hanton tập gym 5-6 lần một tuần, thường xuyên kéo dài các bài tập và tập trung vào phần tay. "Mạch tập luyện vẫn như bình thường, đến cuối buổi tôi bỏ ra 20 phút chỉ tập tay", người đàn ông cho biết.

Thân hình cường tráng của Hanton. Ảnh: bobbyhollandhanton.com.

Hiểu rằng chế độ ăn vô cùng quan trọng, Hanton tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng. Cứ 2 tiếng anh lại ăn một lần với lượng nhỏ. Đặc biệt, điều quan trọng là ăn ngay trong vòng 30 phút sau khi thức dậy để kích thích trao đổi chất.

Thực đơn của Hanton giàu protein, chất béo tốt và carbs tốt. Bữa sáng chỉ có protein với những món như gà nướng, gà tây kèm rau chân vịt và các loại hạt, trứng luộc, trà xanh. Chàng diễn viên tuyệt đối tránh xa đường, muối, nước sốt. Để không chán nản dẫn đến bỏ cuộc, Hanton cho phép bản thân ăn những món ưa thích một lần trong tuần. Tổng cộng, anh hấp thụ lượng thực phẩm tương đương 35 bữa mỗi ngày.

Hanton khoe cơ bắp ở phòng gym. Ảnh: Instagram.

Đáp lại công sức suốt thời gian dài, giờ Hanton đã sở hữu thân hình ai cũng mơ ước. Anh sẽ tiếp tục sự nghiệp đóng thế và trở lại trong bộ phim Thor: Ragnarok vào năm 2017.

Minh Nhật