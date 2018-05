Chiêu giúp bạn trở nên quyến rũ

Hút mỡ tạo thân hình chữ S thon gọn, quyến rũ.

Hút mỡ tạo thân hình chữ S

Nếu cơ thể của bạn thừa mỡ, bạn nên tiến hành giảm mỡ ngay vì mỡ thừa không những gây mất thấm mỹ mà còn là nguyên nhân gây nên các chứng bệnh nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường, nội tạng nhiễm mỡ... Ngày nay, với các công nghệ thẩm mỹ hiện đại, việc giảm mỡ thật đơn giản và hiệu quả. Chỉ cần dùng các máy móc với cơ chế tác động vào vùng dư mỡ, mỡ sẽ tan chảy, hoá lỏng và được đưa ra ngoài. Sau khi hút mỡ, các vùng như đùi, bụng, eo, lưng, hông, cánh tay, bắp chân… sẽ săn chắc, thon gọn nhằm tạo thân hình chữ S quyến rũ.

Tạo khuôn mặt chữ V

Khuôn mặt chữ V quyến rũ là tiêu chuẩn vàng cho vẻ đẹp Á Đông. Với người có khuôn măt gầy xương, thiếu mỡ, gò má hóp, hốc mắt trũng, hay cấu trúc gương mặt vuông, tròn, cằm ngắn dư mỡ hoặc với phụ nữ ngoài 25 da nhăn, chảy xệ, thích hợp với phương pháp này. Căng da tạo khuôn mặt chữ V bằng chỉ tự tiêu không những giúp khuôn mặt thon gọn mà còn làm trẻ hoá da. Chỉ sau khi cấy vào da sẽ kích thích sản xuất collagen, tăng cường cường lưu thông mạch máu, cải thiện cấu trúc da làm cho làn da khoẻ mạnh, căng mịn, giảm các dấu hiệu lão hoá sớm, tạo khuôn mặt chữ V.

Làn da căng mịn, trắng sáng

Nhiều người chỉ chú ý chăm sóc khi làn da xuất hiện các dấu hiệu lão hoá. Chăm sóc da đúng cách là chăm sóc ngay khi da vẫn bình thường, bảo vệ từ bên ngoài kết hợp với cung cấp dưỡng chất từ bên trong. Tuỳ theo tính chất của từng loại da để có chế độ chăm sóc hợp lý.

Ngoài các biện pháp chăm sóc da, các hiện tượng như thâm nám, tàn nhang, sẹo rỗ cần được điều trị. Điều trị nám da bằng Meslasma peel giúp da loại bỏ sắc tố, trắng sáng và giảm các nếp nhăn bề mặt. Cơ chế hoạt động của phương pháp này là nuôi dưỡng giúp da khỏe từ bên trong nhờ phương pháp lột da không xâm lấn.

Làn da bị rỗ có thể điều trị bằng Fractional Co2-RF, tác động kích thích collagen từ bên trong, loại bỏ sẹo xơ cứng bên dưới da và lắp đấy vết khuyết lõm. Một làn da trắng sáng không tì vết sẽ là yếu tố quan trọng cho vẻ đẹp của bạn.

Một bộ ngực căng đầy, săn chắc là vũ khí giúp chị em phụ nữ quyến rũ và tự tin hơn.

Cấy mỡ ngực tự thân - an toàn cho sức khoẻ

Cấy mỡ ngực tự thân là kỹ thuật tách chiết mỡ từ chính cơ thể ở các vị trí như đùi, bụng, bắp tay… cấy vào ngực làm tăng thể tích mỡ, đồng thời giúp ngực săn chắc, căng đầy và mềm mại tự nhiên. Bên cạnh đó, khuôn ngực giữ được độ đứng, cải thiện được tình trạng chảy xệ hay ngực đổ về hướng nách trong tư thế nằm. Đây là kỹ thuật nâng ngực mới có nhiều ưu điểm vượt trội, tránh được tất cả hạn chế mà các phương pháp nâng ngực trước đây gặp phải. Đặc biệt, với tỷ lệ mỡ sống 90%, kết quả sẽ được duy trì lâu dài.

Làn da căng mịn, trắng sáng, khuôn cằm chữ V thon gọn là niềm mong ước của phụ nữ.

Nhấn mí mắt vĩnh viễn

Nếu như trước đây, để tạo mắt hai mí, bạn phải chịu đau đớn do phẫu thuật và nhiều trường hợp không được tự nhiên thì hiện nay, phương pháp nhấn mí mắt sẽ mang lại đôi mắt hai mí to tròn cân đối và tự nhiên. Phương pháp nhấn mí bằng chỉ tự tiêu có nấc gai đính vào da trên mắt nhằm tạo mắt hai mí mà không phải qua phẫu thuật, lại rất an toàn, ít gây đau, không tốn thời gian nghỉ dưỡng. Đặc biệt hơn nữa, phương pháp này làm mí hình thành sâu bên trong lớp da, tạo mắt hai mí tồn tại vĩnh viễn.

