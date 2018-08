Chiêu hay đặc trị rụng tóc, hói đầu

Nhiều người cho rằng chỉ đến khi về già, cơ thể và mái tóc yếu đi, người ta mới cần phải đối mặt với nỗi lo rụng tóc, hói đầu. Trên thực tế, không ít người còn rất trẻ, những cô gái xinh xắn, những chàng trai khỏe mạnh phải hằng ngày đối mặt với chứng rụng tóc quá mức. Bên cạnh đó, cũng có những người dù chỉ mới bước vào độ tuổi trung niên hoặc thậm chí còn đương thời trai trẻ nhưng đã mắc phải bệnh hói đầu.

Rụng tóc là nỗi ám ảnh lớn không chỉ đối với phụ nữ mà cả giới mày râu.

Có nhiều nguyên nhân khiến tóc bị gãy rụng nhiều. Đó có thể là hậu quả của việc dùng thuốc chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh ung thư, Parkinson… do sự rối loạn nội tiết tố ở phụ nữ mang thai và sinh con, do tình trạng căng thẳng, áp lực thần kinh, do cách thức chăm sóc và làm đẹp cho mái tóc…

Tuy nhiên, theo khoa học chứng minh, đến 80% tóc gãy rụng bắt nguồn từ nguyên nhân rối loạn nồng độ DTH (Hormone Dihydrotestosterone) - một loại hormone nội sinh của cơ thể. Khi nồng độ DTH tăng cao, bã nhờn quanh nang tóc sẽ tiết ra mạnh khiến tóc bị “ngạt”, hô hấp kém, nang tóc yếu đi, xơ cứng, co rút lại rồi dễ gãy rụng và rời khỏi da đầu.

Xuất phát từ một nghiên cứu của tiến sĩ y khoa Chung Yong Ji (Hàn Quốc), phương pháp điều trị rụng tóc bằng tế bào tăng trưởng đã được chứng nhận là một trong những cách thức hiệu quả trong việc kiểm soát, cân bằng nồng độ testosterone và DTH trong cơ thể.

Sau 2 tuần điều trị bằng tế bào tăng trưởng, tình trạng rụng tóc giảm hẳn.

Những thành phần của tế bào tăng trưởng như HHFDP, HUVEC… có tác dụng kích hoạt các yếu tố tăng trưởng, góp phần tăng sinh, tái tạo tế bào nuôi dưỡng giúp da đầu khỏe mạnh. Hoạt động của 6 chuỗi peptide giúp điều chỉnh hoạt động của da đầu cũng như cân bằng nồng độ DHT và testosterone, ngăn chặn tình trạng rụng tóc và kích thích mọc tóc. Vitamin A giúp nuôi dưỡng tóc và vỏ não, có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ trên tóc và da đầu, đồng thời giúp tóc lấy lại sự đàn hồi.

Bên cạnh đó, những thành phần khác trong tế bào tăng trưởngnhư Biotin, Serenoa Serruiata fruit Extract, Polygala Tenuifolia Root Extract, Portulaca oleracea Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract… sẽ đem đến một loạt tác dụng ức chế sự hình thành hormone DHT gây rụng tóc, tăng vi tuần hoàn máu, tăng cường chất dinh dưỡng cho nang tóc, làm sạch và dịu da đầu, bảo vệ da đầu khỏi những yếu tố bất lợi từ môi trường đồng thời ngăn ngừa rụng tóc, giúp da đầu khỏe mạnh.

Sau 8 tuần điều trị, 30 chân tóc sẽ mọc lại.

Chỉ sau 2 tuần điều trị bằng tế bào tăng trưởng, tình trạng rụng tóc sẽ giảm đáng kể. Sau 8 tuần điều trị, ít nhất 30% tóc sẽ được kích thích mọc lại. Đồng thời, những dưỡng chất từ tế bào tăng trưởng kích thích nuôi dưỡng từ bên trong chân tóc giúp tóc dày và khỏe mạnh hơn.

