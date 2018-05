Chiều nay tư vấn phương pháp phẫu thuật mũi đẹp, an toàn

*Độc giả gửi câu hỏi tại đây

Mũi là điểm nhấn nổi bật trên khuôn mặt. Một chiếc mũi cao, thanh thoát không chỉ giúp bạn thu hút hơn mà theo tướng số còn chỉ người có vận mệnh phú quý. Một chiếc mũi đẹp sẽ làm cho cấu trúc của khuôn mặt trở nên cân đối. Đặc điểm mũi người châu Á là ngắn, sống mũi thấp, nền mũi rộng, đỉnh mũi có độ nhô kém, lỗ mũi tròn khiến gương mặt kém thanh tú. Vì vậy, nâng cao mũi là kỹ thuật thẩm mỹ được nhiều người lựa chọn. Phẫu thuật nâng mũi thường chiếm đến 40% các ca phẫu thuật thẩm mỹ. Không chỉ phái đẹp mà các đấng mày râu cũng có nhu cầu được nâng mũi để cải thiện nét đẹp gương mặt.

Đáp ứng nhu cầu làm đẹp ngày càng cao, những cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ đã giới thiệu các kỹ thuật và công nghệ mới. Ngoài những giải pháp thông thường như chỉnh hình, nâng, chỉnh hình tái cấu trúc thì cũng có những tên gọi khác về phẫu thuật này như: nâng mũi S-line, nâng mũi 3D.

Mục tiêu chung mà thẩm mỹ nâng mũi hướng đến là giúp mọi người sở hữu chiếc mũi đẹp, hài hòa với khuôn mặt, có độ nhô và độ cong vừa phải. Mũi đẹp S-line chỉ dáng mũi đạt chuẩn, kết quả bắt buộc của mọi kỹ thuật chỉnh hình mũi. Dù đặt sống mũi toàn phần bằng thanh silicone dẻo hay chỉnh hình mũi tái cấu trúc đều phải đạt dáng mũi chữ S với cánh mũi thon gọn, lỗ mũi kín nhỏ. Sau phẫu thuật nâng mũi tái cấu trúc, chóp mũi kéo dài, sống mũi có độ cong ogee (đường cong thẩm mỹ) hay S line.

Đường cong Ogee là một đường cong gợi cảm giác về thẩm mỹ cho người nhìn ngắm. Đường này dùng nhiều trong kiến trúc cổ điển và ứng dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ nói chung (đường cong eo mông, đường cong ngực, mắt, gò má).

Chỉnh hình mũi tái cấu trúc là một biến thể của chỉnh hình mũi cấu trúc phương Tây để phù hợp hơn với đặc điểm người Á Đông. Kỹ thuật này dành cho mũi ngắn, có độ nhô kém bẩm sinh. Ngoài ra, kỹ thuật này còn dùng để chữa biến chứng của các phẫu thuật trước như: mũi co rút, lệch, biến dạng, do chích silicone hỏng, bị thương tật do tai nạn. Hàn Quốc là đất nước ứng dụng sớm và thành công phương pháp này, dễ nhận ra ở chiếc mũi đẹp của các người mẫu, diễn viên. Vì vậy, tại Việt Nam, nhiều người gọi chỉnh hình mũi là "nâng mũi Hàn Quốc", "nâng mũi S-line" hay "bọc sụn Hàn Quốc".

Một số trung tâm thẩm mỹ giới thiệu nâng mũi S line 3D như phương pháp nâng mũi hiện đại. Tuy nhiên, nâng mũi 3D không phải là phương pháp hay kỹ thuật nâng mũi. 3D chỉ sự hỗ trợ của hệ thống chụp ảnh 3 chiều (3D) khuôn mặt. Phần mềm mô phỏng sẽ giúp khách hàng thấy chiếc mũi hay cả khuôn mặt của mình theo nhiều chiều hướng và mô phỏng kết quả nâng mũi. Vẻ đẹp chiếc mũi sau nâng phụ thuộc vào tay nghề, kinh nghiệm, óc thẩm mỹ của bác sĩ chứ không phải phụ thuộc vào máy Vectra 3D.

Để có chiếc mũi đẹp, trước tiên bạn phải tìm đến một bác sĩ có tay nghề cao, có cảm quan về mỹ học tốt đồng thời biết tư vấn cho bạn một cách nghiêm túc và trung thực. Bác sĩ có kinh nghiệm thì hiệu quả phẫu thuật cao, biến chứng ít.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Hành.

Mọi thắc mắc liên quan đến phẫu thuật nâng mũi S-line 3D sẽ được Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Hành - chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực tạo hình tư vấn cho độc giả VnExpress.net lúc 14h ngày 25/4.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Hành tốt nghiệp chuyên khoa sâu về tai mũi họng và phẫu thuật cổ mặt tại Đại học Aix - Maseille II, Pháp năm 1992; được phong Assistant Professor bộ môn phẫu thuật đầu cổ, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vùng mặt và vi phẫu tại Đại học y khoa Texas, Galveston, Mỹ năm 1996; Phó tiến sĩ khoa học y dược tại Đại học Y Dược TP HCM; năm 2011 ông được phong hàm Phó giáo sư.

Trên 30 năm kinh nghiệm trong ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Hành nhận nhiều giải thưởng, bằng khen. Năm 2010, ông được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú; năm 2014 nhận bằng khen của Thủ tướng. Ngoài ra, ông còn đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Chủ tịch Hội phẫu phuật phẩm mỹ TP HCM; Chủ nhiệm Bộ môn phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch; nguyên Trưởng khoa khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy; Giám đốc phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Lê Hành. Ông đồng thời là hội viên của nhiều tổ chức thẩm mỹ uy tín trên thế giới như: Ủy viên ban thường vụ, Phó tổng thư ký Hội tai mũi họng Việt Nam; thành viên sáng lập Hội phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình vùng mặt ASEAN và châu Á. Ông cũng là thành viên hội đồng khoa học của IMCAS Academy (International Master Course on Aging Skin), thành viên của ISAPS (hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Quốc tế), thành viên của trường đào tạo phẫu thuật thẩm mỹ Australia (ACCS)…. Hàng năm, ông tham dự rất nhiều hội nghị quốc tế ở Mỹ, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật, Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan… Trong các hội nghị đó, ông không chỉ trình bày các bài giảng về lý thuyết mà còn tham gia mổ thị phạm trực tiếp trên bệnh nhân.

An Bùi