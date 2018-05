Chitosan hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Chitosan mang điện tích dương, khi vào đến ruột được dịch tiêu hóa hòa tan tạo thành dạng gel và sẽ tìm hút những chất mang điện tích âm như: chất béo, cholesterol, lipid… Đây là giải pháp giảm cân tại Mỹ được xem là an toàn nhờ tác dụng như nam châm hút mỡ, nhanh chóng hút lấy các axit béo, dầu mỡ có trong thức ăn tại ruột và thải trừ chúng ra khỏi cơ thể. Sản phẩm này có khả năng hấp thu và thải trừ chất béo cao nhất mà ở chất xơ thực vật không có được.

Bạn nên dùng Chitosan trước mỗi bữa ăn để có cảm giác chóng no và no lâu hơn, giúp giảm thèm ăn, mỗi bữa ăn ít lại. Mỗi ngày cần dùng từ 400 đến 500mg lượng chitosan để đạt được hiệu quả giảm cân như mong muốn. Tuy nhiên, khi giảm hơn 8% trọng lượng cơ thể thì làn da sẽ bị ảnh hưởng, bị chùng nhão mất đi vẻ mịn màng, săn chắc. Do đó, bạn nên kết hợp việc dùng chitosan với các hoạt chất có tác dụng tích cực đối với các tế bào da để duy trì độ đàn hồi, chống oxy hóa cao giúp cơ thể giảm cân an toàn hiệu quả mà vẫn giữ được làn da mịn màng, tươi trẻ.

Cuminchito với Chitosan có 2 đặc tính là có thể trương nở lên khi vào hệ tiêu hóa, giúp cơ thể no nhanh. Khi ấy lượng calori nạp vào ít hơn lượng calori cần tiêu hao nên chúng sẽ lấy calori từ lượng mỡ dự trữ trong cơ thể. Sản phẩm này có tác dụng như một thỏi nam châm hút lấy acid béo, dầu mỡ có trong thức ăn sau đó thải trừ chúng ra ngoài cơ thể.

Cuminchito còn có tinh chất nghệ Cucurmin, chống oxy hóa cao gấp 300 lần vitamin E và Rutin là chất cần thiết để tái tạo collagen. Đây là chất chống oxy hóa cực mạnh so với các Vitamin, các polyphenol hoặc tinh chất trà xanh. Cuminchito sẽ giúp cơ thể giảm trọng lượng, giảm các chỉ số BMI (chỉ số vòng eo, mông) và tỷ lệ mỡ ở cơ thể một cách rõ rệt sau hai tháng sử dụng.

Nên uống từ 250 đến 300ml nước khi dùng Cuminchito trước 2 bữa ăn chính 15 phút, sẽ giúp thể tích của Chitosan gia tăng tối đa để phát huy tác dụng cao nhất. Cuminchito được chiết suất 100% từ thiên nhiên nên không lo tác dụng phụ.

