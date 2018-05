Chọn phương pháp nào làm trắng da an toàn?

Muốn làm trắng da, tránh bị rám nắng, trước hết bạn cần hiểu được nguyên nhân. Một trong những điều kiện cơ bản là không để các tia tử ngoại từ ánh sáng mặt trời xâm phạm da. Tia tử ngoại làm lão hóa, gây ung thư, giảm khả năng miễn dịch của da... Do đó, nếu chỉ dùng khẩu trang, kính râm, găng tay, áo chống nắng thì chỉ chặn được tia gây ung thư da, còn da vẫn không tránh khỏi rám nắng. Hiện tượng da bị sạm đen do đi nắng nhiều mà không được che là do tăng chuyển hóa sắc tố Melanine tại biểu bì da. Hiện tượng này sẽ được thuyên giảm nếu không bị tiếp xúc trở lại với nắng (vì ánh sáng mặt trời chứa rất nhiều tia tử ngoại có bước sóng từ 380 đến 200 nm).

Bạn không nên sử dụng những sản phẩm làm trắng da có chứa thành phần như Corticoides (Topsyne, Cortibion, Celestoderme, Topgene, Betamethasone, Synalar, Valisone, Flucinar…) bởi những thành phần này tuy có tác dụng nhanh nhưng sẽ để lại tác dụng phụ như da mặt bị teo, nổi mụn, dẫn đến rối loạn dinh dưỡng, mất sức đề kháng của da. Ngoài ra, những sản phẩm có chứa tỷ lệ Hydroquinone cao cũng khá nguy hiểm, nếu dùng nhiều có thể gây hiệu ứng ngược, thậm chí còn ảnh hưởng xấu đến phụ nữ mang thai.

Hằng ngày, bạn cần uống đủ nước (từ 1,5 đến 2 lít mỗi ngày), ăn các loại hoa quả chứa vitamin C như bưởi, cam, đu đủ, chuối, dưa hấu… ăn rau, củ màu xanh… để giúp làn da khỏe mạnh.

Một liệu trình chăm sóc da tại Spa chuyên nghiệp, được sự tư vấn của bác sĩ chuyên môn sẽ cải thiện làn da xỉn màu và nhiều mụn đầu đen của bạn. Trị liệu trắng hồng đa tác dụng thích hợp cho những làn da chưa mấy trắng trẻo, không đều màu, có nhiều mụn đầu đen và lỗ chân lông to... và đặc biệt phù hợp với làn da nhạy cảm. Phương pháp này sử dụng các loại thảo mộc quý hiếm của đông dược như: Vỏ bạch tiên, đương quy, lô hội, ngân hạnh, cỏ đuôi chuột, quy tử, quả mỹ hạnh... Các tinh chất này sẽ thẩm thấu vào da, bổ máu, lưu thông khí huyết, làm làn da khỏe hơn. Máy quang động được sử dụng trong quy trình này hoạt động theo nguyên tắc đưa dòng xung điện ngoại lai gây cộng hưởng với dòng điện bên trong cơ thể tác động vào da mặt, kích thích hoạt động co dãn cơ, làm tăng tính liên kết của elastin. Máy quang động sẽ đẩy oxy làm giảm quá trình hydrat hóa làn da, từ đó, biểu hiện trên bề mặt da sẽ sáng, săn chắc và mịn. Phương pháp này hoàn toàn tự nhiên, hướng tới vẻ đẹp lâu dài và an toàn nên không tẩy lột da. Một liệu trình gổm 10 buổi, mỗi buổi cách nhau 3 ngày. Sau từng buổi, bạn sẽ cảm nhận thấy da sáng mịn, đồng màu, lỗ chân lông thu nhỏ, da khỏe mạnh và săn chắc.

