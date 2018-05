Chống rụng tóc với Hair Effect

Bình thường, quá trình phát triển tóc được chia thành các giai đoạn khác nhau như: phát triển (anagen), trung gian (catagen) và ngừng phát triển (telogen).

Thời gian giai đoạn phát triển của tóc thường vào khoảng 2- 6 năm, trung bình là 3 năm (1.000 ngày). Thời gian của giai đoạn trung gian 1-2 tuần. Còn ở giai đoạn ngừng phát triển kéo dài khoảng 3-5 tháng (trung bình là 100 ngày) trước khi tóc rụng đi.

Kích thích mọc tóc 95% sau một tháng.

Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây tóc rụng, nhưng chủ yếu được chia thành hai loại nguyên nhân: Rụng tóc không sẹo và có sẹo. Ngoài ra, rụng tóc có thể do các nguyên nhân khác như: Giảm phát triển của tóc, tăng quá trình rụng tóc, tóc gẫy hay sự chuyển từ tóc sang lông.

Rụng tóc không sẹo: Được chia thành loại rụng tóc thể mảng, rụng tóc do tác động lên các giai đoạn phát triển tóc, rụng tóc nội tiết, do tật nhổ tóc và thể rụng tóc khác.

Rụng tóc có sẹo: Được chia thành rụng tóc do lupus ban đỏ, do lichen phẳng nang lông, do viêm nang lông Decalvans, Kerion celsi, trứng cá sẹo lồi, rụng tóc giả thể mảng của Brocq hay do nguyên nhân bỏng, khối u ở da đầu.

Dù do nguyên nhân gì, việc đầu tiên và quan trọng nhất là mang dưỡng chất nuôi nang tóc. Thực tế, hơn 95% dưỡng chất nuôi tóc là do máu mang lại. Do vậy, sản phẩm Hair Effect với công thức trị tóc rụng, gẫy và chẻ ngọn có chứa đầy đủ các tinh chất quý từ thiên nhiên sẽ là giải pháp giúp tránh chứng rụng tóc:

Biotin & Cystein: Có vai trò quan trọng trong quá trình nuôi dưỡng da và tóc.

Kẽm: Có vai trò quan trọng cho sự tăng trưởng tóc.

Đồng: Giúp ngăn ngừa các bệnh thiếu máu, xương và các khuyết tật xương, thoái hóa thần kinh, vốn ảnh hưởng đền màu sắc và cấu trúc tóc.

DL-Methionin: giúp ngăn ngừa các rối loạn về tóc, da và móng và ngăn chặn rụng tóc ở giai đoạn sớm.

Saw Palmetto, Nettles, Beta Sitosterol, trà xanh và Pygeum africanum: Là một chất ức chế DHT thảo dược, cho tác động đồng vận, có cơ chế tương tự như finasteride, ức chế sự chuyển đổi testosteron tự do thành dihydrotestosteron (DHT) - là nguyên nhân quan trọng gây ra rụng tóc nam.

Methylsulphonyl methane (MSM): Là hợp chất Sulphur tự nhiên, là thành phần thiết cần thiết cho sản xuất collagen và keratin. Collagen giúp liên kết cấu trúc da, keratin là thành phần chủ yếu của tóc, móng, da và men răng.

Horsetail Rush (Equisetum arvense): Hỗ trợ cho làm giàu công thức tóc tự nhiên.

Grapeseed extract: Chiết xuất hạt nho là một chất chống oxy hoá rất mạnh, được sử dụng trong hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến rụng tóc.

Diindolylmethane (DIM): Là indol thực vật, tác dụng giống như hocmon trong cơ thể người, giúp kích thích mọc tóc.

Vitamin E: Vitamin E là một chất chống oxy hoá bảo vệ các mô trong cơ thể không bị phá hủy bởi các gốc tự do.

Phosphatidyl Choline: Là một loại phospholipid kết hợp với choline, là thành phần chủ yếu của màng tế bào tóc.

Hair Effect là sự kết hợp khoa học, giúp nuôi dưỡng nang tóc, cải thiện tình trạng rụng tóc, kích thích tóc mọc trở lại một cách tự nhiên, cho mái tóc chắc, khỏe, mượt mà và làm gia tăng độ bền của chân, sợi và ngọn tóc.

(Nguồn: Công ty TNHH Quốc tế Cát Vân Sa)