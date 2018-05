Chữa tàn nhang hiệu quả bằng laser

Tàn nhang là một rối loạn sắc tố da có tính di truyền, thường biểu hiện sớm từ nhỏ hoặc khi bắt đầu dậy thì. Biểu hiện lâm sàng của tàn nhang là những dát nhỏ màu nâu nhạt hoặc nâu sẫm, kích thước nhỏ một vài milimet, số lượng các thương tổn có thể nhiều ít khác nhau. Vị trí tàn nhang có thể ở vùng mặt hoặc các vùng da khác của cơ thể, tuy nhiên tàn nhang vùng mặt thường được quan tâm hơn vì ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ.

Tàn nhang tuy là bệnh di truyền nhưng các thương tổn cũng có thể nhiều lên, đậm hơn theo thời gian do một số yếu tố như sự lão hóa da, ánh nắng, nội tiết, mất ngủ... Về mô bệnh học, tàn nhang là rối loạn sắc tố ở lớp nông (thượng bì) của da, tại vùng này có sự tập trung quá nhiều của các sắc tố melanin. Do tàn nhang chỉ là thương tổn ở lớp nông nên có thể điều trị khỏi hoàn toàn.

Để điều trị tàn nhang, công nghệ laser là phù hợp. Trong đó, laser QS Yag cho hiệu quả cao. Laser với bước sóng đặc hiệu tác động phá vỡ và loại bỏ lớp sắc tố melanin theo cơ chế quang cơ. Theo đó, tàn nhang được loại bỏ 100% mà không để lại sẹo hoặc biến chứng. Tuy nhiên, để đạt được kết quả điều trị trên cần có hai yếu tố là máy laser hiện đại và kỹ thuật điều trị của bác sĩ, nếu không có thể sẽ có một số biến chứng sau điều trị như: sẹo, tăng sắc tố hoặc mất sắc tố.

Trường hợp của bạn, sau điều trị bị thâm, như vậy đây là biến chứng sau điều trị, xếp vào nhóm biến chứng tăng sắc tố sau viêm. Nguyên nhân có thể do máy laser, do kỹ thuật điều trị không tốt, hoặc cũng có thể do bạn chưa chăm sóc da đúng cách sau điều trị. Việc xử lý biến chứng sẹo thâm này có thể thực hiện được.

Tùy theo mức độ nặng nhẹ của sẹo thâm mà công nghệ được lựa chọn có thể là IPL hoặc laser QS Yag. Liệu trình điều trị 2-3 lần, khoảng cách giữa 2 lần 4-5 tuần. Sau điều trị da bạn có thể trở lại bình thường hết vết thâm, hết tàn nhang.

Tư vấn bởi: Tiến sĩ - bác sĩ Mai Mạnh Tuấn - Viện thẩm mỹ Hà Nội.

