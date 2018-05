Chuẩn đàn ông hấp dẫn theo quan niệm của phái đẹp

Đàn ông đầu trọc thành chuẩn nam tính mới

Nếu một phụ nữ nói không thích mẫu đàn ông cơ bắp, nhiều khả năng cô ấy đang dối lòng. Mới đây, nghiên cứu của Đại học Griffith (Australia) đăng tải trên tờ Proceedings of the Royal Society B chỉ ra phái đẹp bị hấp dẫn mạnh mẽ bởi người khác phái to cao, khỏe mạnh.

Theo IFL, để đưa ra kết luận trên, các nhà khoa học từ Đại học Griffith đã chuẩn bị hàng loạt bức ảnh chụp phần thân trên (không kèm mặt) của đàn ông, trong đó có các nam sinh viên bình thường cùng những người chăm chỉ tập gym 3-5 lần mỗi tuần.

Các bức hình được đưa cho 160 tình nguyện viên nữ để nhận xét mức độ hấp dẫn. Kết quả, 100% chị em bị thu hút bởi những cơ thể săn chắc, vạm vỡ.

"Chúng tôi không hề ngạc nhiên khi phái đẹp ưa thích nam giới cơ bắp, khỏe mạnh, nhưng thật đáng kinh ngạc vì chẳng ai bình chọn cho những cơ thể yếu ớt hơn", người đứng đầu nghiên cứu là ông Aaron Sell chia sẻ với The Guardian.

Chị em ưa thích thân hình săn chắc hơn cơ thể yếu ớt, nhiều mỡ thừa. Ảnh: IFL.

Từ kết quả trên, nhóm tác giả nhận định yếu tố quan trọng nhất để đánh giá sự hấp dẫn của đàn ông là sức mạnh thể chất biểu hiện qua cơ bắp.

Nghiên cứu sâu hơn, các nhà khoa học còn phát hiện phụ nữ chuộng mẫu người cao và ít mỡ thừa.

Tuy vậy, nếu không sở hữu thân hình lý tưởng hay tới phòng gym đều đặn, bạn cũng đừng lo lắng. Thứ nhất, ngoại hình không phải tất cả. Trên thực tế, rất ít trường hợp lựa chọn người yêu/bạn đời chỉ vì phần thân trên. Thứ hai, quy mô công trình của Đại học Griffith khá nhỏ với 160 tình nguyện viên. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu trước đây khẳng định phái đẹp dành cảm tình cho những khuôn mặt mềm mại, nữ tính mà thường không đi kèm cơ thể vạm vỡ.

Cuối cùng, nhóm tác giả đưa ra lời khuyên: "Thừa cân đôi chút cũng không sao, miễn là bạn tạo được cảm giác mạnh mẽ. Về cơ bản, một người béo nhưng khỏe mạnh vẫn chấp nhận được".

Minh Nhật