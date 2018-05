Có cách nào giảm mỡ bụng nhanh từ 5 đến 10 ngày không?

Trả lời:

Các chuyên gia y tế và thể thao cho biết, béo bụng có nhiều nguyên nhân. Dân công sở thường xuyên ngồi một chỗ nhiều hơn vận động nên thường bị tích mỡ ở bụng, chân và hông. Nếu bạn thường xuyên bị stress, cơ thể sẽ sản xuất ra cortisol, một hoocmon khuyến khích các chất béo bám trụ lại xung quanh bụng và lớp mỡ này dần trở nên khá chắc chắn.

Béo bụng là hiện tượng phổ biến.

Nhiều người lại sợ béo bụng đến mức thường xuyên tập luyện, nhưng nếu cách tập luyện chưa phù hợp sẽ phản tác dụng, làm bụng to hơn. Ăn uống không cân đối, nhiều đường, đạm, chất béo, uống rượu bia, ít rau xanh chắc chắn cũng làm cái eo biến thành hình bánh mì. Ngoài ra, những phụ nữ sau khi sinh tử cung nặng hơn nhiều so với trước khi mang thai và phải tăng cường ăn uống để duy trì nguồn sữa cũng đối mặt với nguy cơ bụng chảy sệ. Cuối cùng, đường ruột khó tiêu cũng làm cho bụng ấm ách và phình to.

Tại Việt Nam, tình trạng tích mỡ bụng khá phổ biến. Theo thống kê tại một hệ thống spa chuyên về giảm béo, trong tổng số trên 30.000 khách hàng giảm béo thì có đến 86% muốn giảm mỡ bụng. Tuy nhiên, 100% khách hàng cho biết, dù họ có đầy đủ kiến thức về việc giảm mỡ bụng đi chăng nữa thì cũng khó có thể đáp ứng đầy đủ các đỏi hỏi trong việc kiêng khem, tập luyện và có đủ thời gian cũng như độ quyết tâm để thực hiện.

Giảm mỡ bụng hiệu quả với công nghệ xung điện quang

Do đó, rất nhiều người đã tìm đến phương pháp giảm mỡ bụng kiểu Nhật Bản – một phương pháp giảm số đo vòng 2 ưu việt nhất hiện nay. Đây là phương pháp an toàn, không phẫu thuật, không yêu cầu tập luyện, lại cho kết quả nhanh chóng và chắc chắn. Trước tiên, các chuyên gia sẽ kiểm tra chỉ số mỡ thừa vòng bụng qua máy phân tích lượng mỡ. Tiếp đến, bạn sẽ được trị liệu bằng các thao các massage bấm huyệt chuyên nghiệp và đầy kinh nghiệm, tác động trực tiếp vào các huyệt trên thành bụng, làm giảm cảm giác thèm ăn và tình trạng đầy hơi, khó tiêu. Sản phẩm giảm béo Nhật Bản sẽ giúp mỡ thừa tích lũy giữa các lớp cân cơ được giải phóng dưới dạng phân tử và bài tiết tự nhiên. Đặc biệt, việc bấm huyệt với tinh dầu giảm béo chuyên nghiệp Nhật Bản sẽ giúp bạn đào thải các độc tố trong cơ thể, giải tỏa stress.

Công dụng trị liệu sẽ được tăng cường đáng kể với sự hỗ trợ của nhiều công nghệ giảm béo hiện đại và an toàn nhất hiện nay như: cạo gió bằng lược ngọc, giác hơi bằng chân không, làm tan mỡ bằng tia hồng ngoại, tiêu mỡ bằng sóng BIO, siêu âm cộng hưởng từ và tiêu mỡ bằng lực hút chân không.

Chỉ trong vòng 5 ngày trị liệu với giảm béo kiểu Nhật, bạn có thể giảm từ 1đến 3kg. Còn nếu bạn lựa chọn gói giảm mỡ bụng trong vòng 10 ngày, bạn có thể giảm từ 4 đến 5kg.

Thông tin được tư vấn bởi: Hệ thống Saigon’smile Spa

- 7C Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (04) 3944 9266 - 0935 796 786

- 22 Đình Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (04) 3936 6527 - 0933 446 764

- Tầng 1, tòa nhà P2. Ciputra, Hà Nội. Tel: (04) 2220 4928- 0934 534 622

- Tầng 1, tòa nhà E4, Ciputra, Hà Nội. Tel: (04) 3743 0087 - 0906 059 322

- 27 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM. Tel: (08) 3845 7494 - 0908 096 205

- 118 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. Tel: (08) 39251036 - 0978 511 366

Email: caring@saigonsmilespa.com.vn

Facebook: http://www.facebook.com/SaigonsmileSpa

Website: http://saigonsmilespa.com.vn/?giam-beo/

1/10 HN002798