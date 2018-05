Có cách nào giảm mỡ bụng sau sinh?

Cháu bé nhà tôi vẫn còn nhỏ nên nếu muốn đi thẩm mỹ bụng. Có phương pháp thẩm mỹ nào giảm mỡ bụng hiệu quả mà không cần phải phẩu thuật hút mỡ không?

Trả lời:

Sự tích lũy mỡ ở bụng tăng do nhiều yếu tố kém vận động, chế độ ăn không hợp lý (nhiều chất béo, ngọt), sinh đẻ nhiều… Để có được vòng 2 như ý bạn phải thường xuyên cho cơ bụng của mình hoạt động tích cực. Phương pháp giảm mỡ bụng tại nhà hiệu quả nhất vẫn là sự kết hợp giữa tập luyện, chế độ dinh dưỡng và thói quen ăn uống.

Về chế độ luyện tập, bạn có thể chọn các phương pháp tập khác nhau như lắc vòng, bơi lội 2 lần một tuần (mỗi lần khoảng 50 phút), đi bộ hoặc chạy bộ 30 đến 60 phút mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu không có nhiều thời gian để dành cho những hoạt động thể thao ngoài trời, thì với một không gian nhỏ trong phòng ngủ hoặc ngoài balcon, bạn vẫn có thể thực hiện được nhiều động tác để làm tiêu mỡ bụng, như gập người, hít đất, hoặc những động tác tác động mạnh đến vùng bụng. Điều cần lưu ý là không tập các bài tập eo bụng khi ăn no hoặc khi đói. Cả hai trường hợp no và đói đều gây ra khó chịu cho bao tử.

Về chế độ dinh dưỡng, thay vì ăn nhiều thứ trong cùng một bữa như trước kia, bạn hãy chọn lựa ra một vài thứ mà bạn vẫn có thể sống nếu thiếu nó để cắt giảm. Nên ăn ít vào bữa tối và không ăn sau 7h tối. Ăn nhiều rau xanh, củ quả, hạn chế đồ béo. Từ bỏ thói quen nhấm nháp, ăn vặt mọi lúc mọi nơi. Hạn chế ăn fastfood, không ăn khi không cảm thấy thực sự đói.

Ngoài ra, bạn cần uống đủ 2 đến 3 lít nước lọc mỗi ngày để giúp cơ thể có đủ lượng nước để đào thải chất cặn bã và độc tố ra ngoài cơ thể (độc tố tích tụ quá nhiều trong cơ thể cũng là nguyên nhân khiến mỡ khó bị phân hủy khi luyện tập hoặc ăn kiêng).

Cuối cùng, bạn cần thật sự kiên trì để thực hiện và tuân thủ chương trình luyện tập, ăn uống thật chặt chẽ. Đây là điều kiện tiên quyết cần có nếu bạn muốn giảm béo tại nhà vì nếu bỏ cuộc giữa chừng sẽ khiến việc giảm béo bụng mất tác dụng và ngày càng khó khăn hơn.

Trong trường hợp bạn không có thời gian và thiếu tính nhẫn nại, thì có thể đến các trung tâm thẩm mỹ uy tín để nhờ các chuyên gia thẫm mỹ can thiệp bằng các công nghệ tiêu mỡ giảm béo hiện đại mà không cần phẫu thuật. Tuy rằng bạn phải chi một khoảng chi phí tương đối cho việc đào thải mỡ bụng tại đây, bù lại bạn sẽ có được vòng eo như ý mà không tốn quá nhiều thời gian luyện tập hoặc kiêng khem cực khổ.

Bạn có thể tham khảo công nghệ tiêu mỡ giảm mập của Italy Thermo C. Phương pháp này có thể giúp bạn giảm 6 đến 10cm số đo vòng bụng sau 10 đến 20 ngày điều trị. Bạn sẽ có da săn chắc và không có dấu vết như đi phẫu thuật hay nhăn nheo như áp dụng chế độ ăn giảm cân. Phương pháp giảm mập bằng Thermo C an toàn, có thể áp dụng cho phụ nữ sau khi sinh, không gây đau đớn, không ảnh hưởng đến sức khỏe và không cần thời gian nghỉ dưỡng.

