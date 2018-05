Cơ chế rụng tóc khác nhau ở nam và nữ

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Bích Na, chuyên khoa da liễu, Giảng viên đại học Y Dược TP HCM.

Giữa nam và nữ không chỉ có sự khác biệt lớn về kiểu rụng tóc, nam thường rụng theo dạng M, nữ rụng tóc từ đỉnh đầu tỏa ra, mà còn khác nhau về cơ chế gây nên tình trạng này. Nam giới rụng tóc do lượng DHT dư thừa. Còn nữ giới rụng tóc chủ yếu do kênh Potassium suy yếu.

DHT dư thừa làm nang tóc bị bít nghẽn và co lại, khiến tóc rụng.

Khoảng 95% trường hợp rụng tóc, hói đầu ở nam giới là do sự gia tăng DHT (Dihydrotestosterone). DHT là một hormone nội sinh do testosterone chuyển hóa thành. Khi DHT dư thừa sẽ làm bít nghẽn nang tóc, khiến nang tóc không hấp thu được dưỡng chất, bị co lại, làm sợi tóc mỏng, yếu dần và rụng.

Hình trái: Kênh Potassium suy yếu, khó truyền dưỡng chất. Hình phải: Kênh Potassium được phục hồi, truyền dưỡng chất dễ dàng, thông suốt.

Kênh Potassium suy giảm hoạt động là nguyên nhân chủ yếu gây rụng tóc ở nữ. Đây là một dạng kênh ion nằm trên màng tế bào nang tóc, được ví như đường dẫn chất dinh dưỡng đi vào nang tóc. Khi kênh này suy yếu, lượng dưỡng chất truyền đến nang tóc bị sụt giảm nghiêm trọng. Nang tóc sẽ thiếu dưỡng chất và dần dần bị co lại, làm sợi tóc mỏng, yếu và dễ rụng. Còn khi kênh Potassium được phục hồi, dưỡng chất sẽ được truyền đến nang tóc dễ dàng.

Khi lượng DHT dư thừa làm bít nghẽn nang tóc ở nam hay kênh Potassium đã suy yếu ở nữ, việc bổ sung nhiều dưỡng chất qua thức ăn hay thực phẩm bổ sung, tóc vẫn không thể nhận được. Giải pháp quan trọng cần cân bằng lượng DHT, phục hồi kênh Potassium.

Vì cơ chế rụng tóc của nam và nữ là khác nhau, do đó cần có giải pháp ngăn rụng tóc chuyên biệt mới hiệu quả.

Ở nữ giới, bổ sung những loại dưỡng chất như Potassium Chloride và L-Carnitine tartrate sẽ giúp duy trì hoạt động của kênh Potassium giúp tóc chắc khỏe hơn. Ở nam giới, dùng các chiết xuất thiên nhiên như Saw Palmetto (cây cọ lùn), lá cây Nettles (cây tầm ma) sẽ giúp cân bằng lượng DHT, từ đó nang tóc sẽ thông thoáng, dễ dàng hấp thu dưỡng chất, giảm rụng tóc.

Các dưỡng chất và dược thảo thiên nhiên này đã được bào chế trong sản phẩm ngăn rụng tóc chuyên biệt cho nam, nữ.

