Cô gái 9x tập gym giảm 13 cm vòng eo

Là một nhân viên văn phòng, khoảng hai năm trước, khi chưa biết đến gym, Ngọc Anh khá thoải mái trong việc ăn uống. Cô không nấu ăn ở nhà mà ăn ngoài tiệm, thử các món lạ và nhiều năng lượng, công việc ngồi nhiều nên cân nặng tăng chóng mặt. Có lúc cân nặng của cô 60 kg với số đo ba vòng 86-73-96 (cm). Đối với người cao 1,63 m và nặng 60 kg thì chỉ số BIM cơ thể vẫn ở mức bình thường, tuy nhiên Ngọc Anh có khung xương nhỏ, kém săn chắc nên người sồ sề, mỡ tích phần eo, cộng thêm hoạt động chậm chạp, không tự tin khi diện những bộ đồ bó sát.

Khi đó cô gái trẻ uống một loại thuốc giảm cân được quảng cáo thành phần “hoàn toàn từ thiên nhiên”. Lọ thuốc dạng viên nhộng được khuyến cáo uống kèm chế độ ăn ít có giá một triệu đồng. Dùng thuốc được một tháng thì Ngọc Anh bắt đầu xuất hiện những cơn đau dạ dày, mức độ ngày một trầm trọng. Đến khi không chịu được nữa, cô gái trẻ buộc phải nhập viện, bác sĩ kết luận viêm loét dạ dày, nhiễm khuẩn HP và trào ngược dạ dày. Cô đã phải chữa trị rất tốn kém. Hiện tại, những cơn trào ngược dạ dày vẫn còn ảnh hưởng đến cuộc sống của Ngọc Anh.

Quá trình thay đổi vóc dáng của Ngọc Anh. Ảnh: N.V.

"Tiền mất tật mang", cô gái trẻ nhận thấy để có vóc dáng thon gọn khỏe khoắn phải đổ những giọt mồ hôi luyện tập. Ngọc Anh tìm đến phòng gym để tập luyện. Thời gian đầu mới đến phòng tập, 9x ngại ngùng chỉ dám dùng máy chạy bộ. Sau, cô gái trẻ tìm hiểu thêm về kỹ thuật tập tạ, cách tập luyện tránh chấn thương và cách sắp xếp lịch tập sao cho hợp lý. Sau khoảng một năm luyện tập thì cơ thể cô gái săn chắc hơn, cân nặng ổn định ở mức 52 kg. Đa số mọi người tập luyện đều đặt kỳ vọng sẽ giảm cân nhiều hơn nhưng Ngọc Anh xác định rõ mục đích săn chắc và tập tăng cơ.

Cô gái trẻ kể, do tự tìm hiểu và luyện tập một mình nên không tránh khỏi những chấn thương đầu gối, lưng. May mắn là những chấn thương nhỏ và lỗi do tập sai kỹ thuật nên chỉ cần nghỉ ngơi và điều chỉnh lại kỹ thuật thì tình hình được cải thiện.

Cô đặt mục tiêu tham gia cuộc thi thể hình nên chú trọng tập luyện và dinh dưỡng. Tuy không được giải thưởng nhưng cuộc thi đã giúp cô gái trẻ vượt qua giới hạn của chính bản thân mình.

Video cô gái trẻ tập luyện

Việc tập luyện giúp cô thay đổi cuộc sống, tìm thấy người bạn tri kỷ đồng hành và ủng hộ quyết định tập luyện để thi đấu của cô. Mỗi ngày, kết thúc giờ làm việc hành chính, Ngọc Anh đến phòng gym để rèn luyện. Buổi tối khi về nhà cô tranh thủ nấu các bữa ăn cho ngày hôm sau, tiết kiệm thời gian, tiền bạc và kiểm soát được những thực phẩm đưa vào cơ thể.

Theo cô, dinh dưỡng luôn là điều kiện quan trọng và quyết định đến vóc dáng. Lượng mỡ trong cơ thể không xuất hiện ngay lập tức mà chúng được tích lũy theo thời gian. Tránh ăn ở ngoài hàng quán liên tục là cách đơn giản để nắm chắc thực phẩm nạp vào cơ thể. Tự nấu ăn, bạn có thể điều chỉnh lượng muối, ăn nhạt, sử dụng ít dầu mỡ, chọn tinh bột hấp thu chậm như khoai, gạo lứt và uống nhiều nước. Chia nhỏ bữa ăn trong một ngày và đảm bảo đầy đủ các thành phần dinh dưỡng trong một khẩu phần ăn.

Ngọc Anh luôn áp dụng chế độ ăn kiêng linh hoạt, các thành phần dinh dưỡng có trong thực đơn luôn đầy đủ tinh bột, đạm và chất béo theo chỉ số chính xác. Theo cô, bữa ăn cần cân bằng được chỉ số trong ba thành phần dinh dưỡng trên mới có thể giảm mỡ tối đa.

Thực đơn:

- 7h: 1 muỗng whey protein +1 quả chuối

- 8h: 40 g cháo yến mạch + 50 g thịt bò + 50 g súp lơ xanh

- 10h: 100 g thịt gà luộc + hoa quả

- 13h: 50 g cơm + 100 g thịt bò + súp lơ xanh

- 16h: 50 g cơm + 200 g cá thu + rau tùy thích

- 17h: 3 g BCAA (thực phẩm bổ sung)

- 19h30: 1 muỗng whey protein + 1 quả chuối

- 20h: 50 g cơm +100 g thịt gà và rau

- 21h: uống Omega-3

Bữa ăn tự chuẩn bị đủ các thành phần dinh dưỡng của Ngọc Anh. Ảnh: N.V

Ngọc Anh thường luyện tập 6 buổi mỗi tuần, thời gian khoảng 90-120 phút một buổi. Khi siết cân thi đấu, lịch tập thay đổi thành 2 buổi mỗi ngày, thời gian không quá 90 phút một buổi.

Lịch tập cơ bản trong một tuần:

- Thứ 2: Tập cơ kéo (lưng, cầu vai, tay trước)

- Thứ 3: Tập chân (đùi, đùi sau, bắp chuối, mông)

- Thứ 4: Cardio

- Thứ 5: Tập cơ đẩy (ngực, vai, tay sau)

- Thứ 6: Tập cơ kéo (lưng, cầu vai, tay trước)

- Thứ 7: Nghỉ

- Chủ nhật: Tập mông và bụng

Cân nặng hiện tại của Ngọc Anh là 49 kg với số đo ba vòng 83-60-93 (cm). Trần Thị Ngọc Anh, sinh năm 1992, hiện công tác tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Khánh Ly