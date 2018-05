Cô gái cao 1m6 nặng 45kg vẫn bị chê béo

Dương Linh Ly sở hữu chiều cao, cân nặng khá chuẩn nhưng do đặc thù công việc văn phòng phải ngồi nhiều một chỗ khiến bụng và eo của cô rất to, mất cân đối hẳn so với dáng người. Chính vì điều này mà cô liên tục bị chê béo, thậm chí còn không ít lần bị hiểu nhầm là đang mang bầu.

Dương Linh Ly thường xuyên mặc những bộ cánh giấu nhược điểm vòng bụng ngấn mỡ như thế này.

Rất khổ tâm về tình trạng béo bụng của mình, Dương Linh Ly đã cố gắng thực hiện chế độ ăn uống cắt giảm tinh bột, đồ ngọt, thay dầu động vật bằng dầu thực vật, tập luyện đều đặn… nhưng cô chỉ thấy cân nặng giảm còn mỡ vùng bụng vẫn lì lợm ở nguyên vị trí cũ. Mất quá nhiều thời gian, công sức mà kết quả lại đi ngược với mong muốn khiến Ly nản chí và muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, trong những bức ảnh mới, cô lại khiến bạn bè không khỏi ngạc nhiên bởi vòng eo thon thả.

Lý giải về sự lột xác này, Dương Linh Ly cho biết cô đã phải tìm đến bác sĩ chuyên khoa và được biết tạng người của mình thuộc kiểu Skinny FAT - người có chỉ số BMI thấp nhưng vẫn bị tích mỡ ở một số vùng như bụng, bắp tay, bắp chân, đùi. Thể trạng người Skinny FAT không thể giảm béo bằng các cách thông thường mà cần đến một phương pháp giảm mỡ cục bộ nhằm đảm bảo lượng mỡ dư thừa được loại bỏ khỏi cơ thể mà không ảnh hưởng tới cân nặng.

Bác sĩ chuyên khoa đã tư vấn Dương Linh Ly giảm mỡ bụng bằng công nghệ Contri-Lipo tại một địa chỉ giảm béo uy tín. Đây là công nghệ sử dụng máy nhiệt xung đa điểm đưa các tinh chất tiêu mỡ vào vùng cần giảm béo sau đó sử dụng sóng siêu âm có khả năng xuyên đến độ sâu 6cm, kết hợp tia hồng ngoại và lực hút chân không hóa lỏng và đào thải mỡ thừa qua tuyến mồ hôi và đường bài tiết tự nhiên.

Contri-Lipo là công nghệ giảm mỡ được FDA Mỹ chứng nhận hiệu quả, an toàn.

Contri-Lipo đã giúp Dương Linh Ly giảm ngay 6cm vòng bụng sau một tháng mà số đo cân nặng không thay đổi. Làn da vùng bụng của cô săn chắc, căng mịn thấy rõ nhờ quá trình đắp bùn cứu thải độc và định hình phom dáng chuẩn.

Ly chia sẻ cô rất vui mừng khi thoát cảnh gầy mà vẫn đầy mỡ vùng bụng. Cô cho biết thêm sau khi thực hiện giảm mỡ, dù vẫn ngồi nhiều nhưng cô không hề thấy bụng tích mỡ trở lại nhờ các tinh chất giảm mỡ vẫn tiếp tục thẩm thấu bên trong cơ thể, ngăn ngừa mỡ tích tụ. Cô tự tin diện đồ khoe vòng eo thon thả và nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người.

Dương Linh Ly khoe vòng eo thon thả.

