Cô gái Hà Nội béo phì khổ luyện gym lấy lại vóc dáng chuẩn

Cô gái gầy gò tập tạ để vóc dáng nóng bỏng / Chàng trai Sài Gòn nặng gần 100 kg khổ luyện gym

Phương Trang 23 tuổi quê Hà Nội, hiện là huấn luyện viên thể hình tự do. Trước kia thân hình mảnh mai, cô tham gia các nhóm nhảy tự do. Khi ôn thi đại học bị béo phì do ăn uống vô tội vạ, cô không còn tự tin tập nhảy nữa. Phương Trang theo ngành sư phạm nên mong có ngoại hình đẹp để diện áo dài thướt tha. "Tôi nhìn lại mình, quần áo thùng thình, ngấn mỡ khiến tôi ám ảnh một thời gian dài", "nàng béo" 9x nói.

Phương Trang thân hình săn chắc sau thời gian tập gym. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Phương Trang bắt đầu giảm cân bằng cách chạy bộ, nhảy dây. Sau một thời gian, cô giảm 5 kg nhưng cảm thấy chưa hài lòng nên quyết định tập gym với mong muốn có thân hình săn chắc, khỏe mạnh. Cô tập full body sáu buổi trong tuần, mỗi buổi tập 90 phút.

Ngoài chăm chỉ tập luyện, cô tìm hiểu và áp dụng các phương pháp ăn kiêng, giảm còn 65 kg nhưng sức khỏe vẫn không tốt. Cô trở lại chế độ ăn bình thường thì cân nặng tăng nhanh trở lại mức béo phì. Mất thời gian khá dài tìm hiểu và thử nhiều chế độ dinh dưỡng khác nhau, cuối cùng cô cũng tìm ra chế độ ăn hợp lý với bản thân, số cân giảm hiệu quả mà thân hình vẫn săn chắc, khỏe mạnh. Cân nặng hiện tại cô là 50 kg, số đo ba vòng 87 - 62 - 95 cm.

Hiện Phương Trang ăn đủ các chất dinh dưỡng như protein (đạm), fat (chất béo), carbs (tinh bột) và fiber (chất xơ), vitamin. Cô hạn chế đồ ăn nhanh, chiên rán, đồ ngọt, đồ uống có cồn và ga. Tuyệt đối cô không dùng thuốc giảm cân vì rất hại cho sức khỏe.

Cao Khẩm