Cô gái Hà Nội gầy gò 'lột xác' với thân hình đồng hồ cát

Hà chia sẻ, phụ nữ khi tập tạ nặng cơ ngực sẽ phát triển to ra, đẩy lớp mô mỡ bên trên lên nên nhìn ngực căng tròn, săn chắc hơn. Trong khi đó, cơ mông và cơ đùi liền nhau, nên khi tập cho mông to ra thì chắc chắn đùi cũng sẽ to theo. Nếu biết lựa chọn các bài tập có tác động chính vào mông thì sẽ không làm đùi to.