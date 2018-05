Cơ hội phẫu thuật hàm hô móm miễn phí

Không cần niềng răng mà chỉ sau một lần phẫu thuật, tình trạng hô móm của bạn sẽ được giải quyết dứt điểm, gương mặt sẽ trở nên cân đối, hài hòa.

Lan Nhi - Top 6 Thử thách cùng bước nhảy 2015, đã phẫu thuật hàm hô không cần niềng răng thành công. Cô sở hữu gương mặt dễ thương, xinh xắn.

Nguyên nhân gây hô hàm

Niềng răng chỉ giải quyết được tình trạng hô móm do răng mọc vươn ra trước. Các trường hợp hô móm do cấu trúc xương hàm thường khá nặng, niềng răng không thể giải quyết triệt để.

Phân biệt được nguyên nhân chính xác sẽ có phương pháp điều trị thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao. Phương pháp chỉnh nha bằng cách niềng răng phù hợp khi áp dụng hô móm do răng. Hô móm do hàm cần phẫu thuật dời khối hàm một lần để điều trị dứt điểm. Những trường hợp hô móm vừa do hàm vừa do răng cần kết hợp cả hai phương pháp trên, cần cân nhắc niềng răng trước hay phẫu thuật hàm trước để đạt được kết quả như ý.

Phương pháp phẫu thuật hàm hô móm một lần

Bác sĩ sẽ chụp X-quang hàm mặt bằng máy 3D Dentri để đánh giá mức độ hô móm. Sau đó, hai răng số 4 sẽ được nhổ, cung hàm sẽ được cắt và dời lùi về sau theo đúng tỷ lệ đã đo đạc. Như vậy, sau 2 tiếng phẫu thuật, tình trạng hô móm được loại bỏ dứt điểm.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung sử dụng Máy CT 3D Cone Beam để kiểm tra mức độ hô móm trên gương mặt khách hàng.

Trường hợp bệnh nhân vừa hô và hở lợi rất nặng sẽ được áp dụng kỹ thuật cắt xương hàm trên theo kỹ thuật Lefort I để đạt kết quả cao.

Địa chỉ phẫu thuật hàm hô móm không cần niềng răng

Tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc, các bác sĩ chuyên khoa sẽ thăm khám và lên kế hoạch điều trị hô, móm cho bệnh nhân chi tiết trên nguyên tắc xem xét nhiều góc độ. Từ đó, bác sĩ đưa ra chỉ định phù hợp, đảm bảo chức năng cơ bản tốt, tính thẩm mỹ cao và bảo toàn sức khỏe.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc, người đã thực hiện thành công trên hàng trăm ca phẫu thuật hàm hô, móm ở nhiều mức độ khác nhau, góp phần thay đổi số phận cho nhiều trường hợp bị hô, móm, tiêu biểu như các trường hợp của Anh Khoa, Lan Nhi…

Anh Khoa là trường hợp móm nặng không khép được miệng, sau phẫu thuật hàm móm không cần niềng răng đã có thể tự tin nở nụ cười.

Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc hoạt động theo mô hình nhượng quyền thương hiệu từ Bệnh viện JW, được cấp giấy phép hoạt động và chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2008. Đăng ký tham gia buổi khai trương tại đây.

