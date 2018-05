Có phương pháp nào điều trị sẹo sâu và lâu năm?

Trả lời:

Theo thời gian, các vết sẹo lõm do mụn trứng cá, thủy đậu càng trở nên chai sần và khó làm lành. Để có được kết quả điều trị tốt nhất, cần phải tác động được đến chân sẹo, phá hủy những vết chai sần giúp hồi phục vùng da sẹo lõm. Mặt khác, khi làn da bước vào độ tuổi 34 cũng là lúc xuất hiện những dấu hiệu lão hóa mạnh. Vì vậy, quá trình điều trị cần phải can thiệp tại tầng sinh sản tế bào da (lớp đáy của tầng thượng bì). Dưới đây là gợi ý về công nghệ trị sẹo 3D Fractional RF, xu hướng trị sẹo 2011 và là giải pháp hữu hiệu cho những vết sẹo lõm sâu, lâu năm hay trên những làn da có dấu hiệu lão hóa.

Công nghệ trị sẹo 3D Fractional RF.

Công nghệ 3D Fractional RF sử dụng 49 vi chip có chức năng dẫn truyền sóng RF lưỡng cực đi sâu vào da đến 3,5 mm, cho phép can thiệp đến những chân sẹo sâu nhất trên làn da. Sóng ánh sáng tập trung tại chân sẹo chuyển hóa thành nhiệt năng, phá hủy những vết chai sần và kích thích sản sinh các tế bào mới, làm lành những thương tổn do mụn trứng cá để lại. Quá trình điều trị sẹo tạo tác động đa lớp lên làn da mang lại hiệu ứng săn chắc da, tái tạo liên kết để xóa mờ nếp nhăn và gia tăng sức đàn hồi cho làn da. Do vậy, sau một liệu trình trị liệu, làn da trở lại mịn màng, khỏe đẹp và tươi trẻ hơn.

Một khóa trị liệu 3-5 lần, mỗi lần cách nhau 3-4 tuần. Sau trị liệu, làn da có dấu hiệu đỏ nhẹ và giảm dần sau 4 giờ. Do không có hiện tượng đóng vảy, nên anh có thể trở lại ngay với công việc ngay sau trị liệu và chỉ cần chú ý không nên để làn da tiếp xúc quá nhiều với nước. Ngoài ra, anh nên sử dụng sản phẩm chăm sóc da tại nhà theo hướng dẫn của điều trị viên để kết quả điều trị đạt được tốt hơn.

Khách hàng trước và sau khi điều trị bằng công nghệ 3D Fractional RF.

Hiện tại, công nghệ trị sẹo 3D Fractional RF đã được tập đoàn Lutronic chuyển giao duy nhất cho Spa y tế Senta Medi. Theo đó, toàn bộ quá trình điều trị sẽ được theo dõi sát sao bởi các chuyên gia da liễu của tập đoàn Lutronic để đảm bảo kết quả điều trị cao trong thời gian ngắn nhất.

