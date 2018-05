Có phương pháp tắm trắng nào không gây bắt nắng?

Trả lời:

Bắt nắng là hiện tượng các tia bức xạ đốt vào da khiến da sẫm màu hơn. Lý do mà những người có làn da sẫm màu ít bị bắt nắng hơn là do sự gia tăng của một chất trong da gọi là melanin. Ai cũng có melanin trong da của mình nhưng ở loại 5 hoặc 6 (da sẫm màu), da sẽ mang nhiều sắc tố melanin hơn so với những người có da loại 1 và 2 (da trắng). Melanin hấp thụ ánh sắng mặt trời, do đó khi nó càng có nhiều trong cơ thể, nó sẽ càng ít hấp thụ, nên trong một chừng mực nào đó, nó như một loại kem chống nắng tự nhiên. Như vậy, sau tắm trắng da trắng lên nhờ lượng melanin giảm đi thì khả năng dễ bắt nắng cũng tăng lên.

Một số phương pháp tắm trắng bằng hóa chất dựa trên nguyên tắc lột tẩy da sẽ để lại những hậu quả khó lường như: ửng đỏ, dễ dị ứng, tổn thương và dễ bắt nắng hơn. Phương pháp tắm trắng hạn chế bắt nắng chỉ khi vừa đồng thời ức chế hoạt động của các hắc tố melanin vừa kích thích sản xuất collagen, tăng khả năng đề kháng của da với các tia nắng mặt trời. Siêu tắm trắng vitamin tổng hợp là một phương pháp tắm trắng tối ưu khắc phục cơ bản hiện tượng bắt nắng sau tắm trắng.

Siêu tắm trắng Vitamin tổng hợp hạn chế tối đa bắt nắng.

Siêu tắm trắng Vitamin tổng hợp là phương pháp tắm trắng không lột tẩy hay dùng hóa chất, mà có nguồn gốc thiên nhiên. Nguyên lý cơ bản của phương pháp là bổ sung lượng vitamin cô đặc và đầy đủ cho làn da (đặc biệt là Vitamin A, C, E, H, vitamin nhóm B…) kết hợp với các thao tác massage chuyên sâu, giúp duy trì trạng thái cân bằng và khỏe mạnh cho làn da từ bên trong, chống lại sự hình thành các đốm tăng sắc tố, sửa chữa sự sừng hóa của da, kích thích tái tạo tế bào da mới. Từ đó, da trắng hồng và mịn màng hơn, giảm thâm nám, rạn da.

Đặc biệt, phương pháp tắm trắng này rất chú trọng đến việc thúc đẩy quá trình thẩm thấu của tinh chất làm trắng và các dưỡng chất vào các lớp da trung bì và hạ bì, duy trì hiệu quả trắng sáng lâu bền. Hàm lượng Vitamin C và vitamin E cao được bổ sung trực tiếp cho da, có tác dụng chống oxy hóa, hạn chế lão hóa da tự nhiên, hỗ trợ sản xuất collagen và giảm thiệt hại của ánh nắng mặt trời. Sau buổi trị liệu đầu tiên, cùng với màu da trắng sáng được cải thiện rõ rệt, bạn cũng cảm nhận thấy một tinh thần khỏe khoắn.

Các chuyên gia cũng khuyên bạn có một chế độ bảo vệ và chăm sóc đặc biệt cho làn da sau tắm trắng. Sau trị liệu, lớp da chết và sừng hóa trên da bị loại bỏ, kích thích lớp tế bào mới phát triển, da mềm mịn hơn. Bôi kem chống nắng và bảo vệ da theo những cách thông thường nhất là biện pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để làn da bạn có một kỳ “dưỡng sinh” và trẻ hóa tích cực nhất.

Thông tin được tư vấn bởi: Hệ thống Saigon’smile Spa.

-7C Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (04) 3944 9266 - 0935 796 786

- 22 Đình Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (04) 3936 6527 - 0933 446 764

- Tầng 1, tòa nhà P2. Ciputra, Hà Nội. Tel: (04) 2220 4928- 0934 534 622

- Tầng 1, tòa nhà E4, Ciputra, Hà Nội. Tel: (04) 3743 0087 - 0906 059 322

- 27 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM. Tel: (08) 3845 7494 - 0908 096 205

- 118 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. Tel: (08) 39251036 - 0978 511 366

Email: caring@saigonsmilespa.com.vn

Facebook: http://www.facebook.com/SaigonsmileSpa

Website: http://www.saigonsmilespa.com.vn/?tam-trang/

Gửi câu hỏi tư vấn làm đẹp về suckhoe@vnexpress.net

HN002798- 2/10