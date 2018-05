Công dụng chống lão hóa của Marine Collagen Rebirth

Do tác động của quá trình lão hóa tự nhiên và môi trường ô nhiễm, lượng collagen và elastin trong cơ thể bắt đầu suy giảm theo độ tuổi, làm xuất hiện các dấu hiệu lão hóa khiến da trở nên mỏng hơn, nhăn nheo, thiếu độ ẩm, sần sùi và chảy sệ.

Collagen đóng vai trò then chốt trong thành phần cấu tạo của mô liên kết như da, xương, gân, dây chằng, răng, móng, tóc và các nội tạng... Lớp bì, lớp đệm trong cùng của da chứa rất nhiều collagen, chính các sợi collagen này tạo ra một mạng lưới nâng đỡ, hỗ trợ cho các đặc tính cơ học của da như sức mạnh, độ đàn hồi và sự săn chắc, trẻ trung.

Các thực phẩm giúp sản sinh Collagen

Đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành: trong đậu nành có nhiều chất phytoestrogens có tác dụng tương tự như estrogen. Bạn nên tạo thói quen ăn nhiều đậu nành để cơ thể sản xuất collagen như bình thường sẽ giúp bạn có làn da đẹp và khỏe mạnh.

Cá biển: việc bổ sung các chất béo axit omega 3 sẽ giúp da được dẻo dai và đàn hồi. Protein này có nhiều trong cá hồi và các loại dầu cá khác như cá mòi, cá thu, cá trích... Ngoài ra, các loại giàu cá này sẽ giúp làm giảm viêm nhiễm trên da. Theo bác sĩ da liễu Nicholas Pericone, thuộc viện nghiên cứu da liễu Mỹ thì các chứng viêm - cái có thể không nhìn thấy trên bề mặt - sẽ đẩy nhanh tốc độ collagen bị phá vỡ. Vì thế việc ăn cá hồi sẽ ngăn ngừa viêm nhiễm và bảo vệ collagen cho bạn.

Thịt gà tây: trong thịt gà tây có chứa một loại protein gọi là carnosine, giúp làm chậm quá trình biến đổi collagen làm nó trở nên cứng hơn. Điều này giúp da trở nên dẻo dai, dàn hồi.

Các loại rau có màu xanh lá đậm như rau bina, cải xoong, cải bắp, cải xoăn... rất giàu chất chống oxy hóa được gọi là lutein. Chất chống oxy hóa là rất cần thiết nếu bạn muốn duy trì mức độ collagen, vì chúng được cho là giúp trung hòa các gốc tự do.

Quả Bluberry, Acai Berry: là một loại quả vua trong các loại quả vì chứa hàm lượng Vitamin C rất cao, là chất cần thiết để thúc đẩy sản sinh collagen trong cơ thể, tăng cường mức độ chất chống oxy hóa . Ngoài ra, thường xuyên bổ sung Vitamin C cho cơ thể, giúp bạn tránh được các bệnh về cảm cúm, hoặc các bệnh về máu do thiếu vitamin C.

Viên uống Marine Collagen Rebirth - hộp 60 viên - nhập khẩu nguyên hộp từ Australia.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà thực đơn hàng ngày có thể không cung cấp đủ collagen cho làn da và cơ thể bạn. Vì vậy, việc bổ sung collagen vào chế độ ăn hàng ngày là một cách tối ưu để bổ sung cho lượng collagen mất đi mỗi ngày, hạn chế quá trình lão hóa da, cho làn da luôn trẻ trung, mịn màng.

Công dụng của viên uống Marine Collagen Rebirth life

Viên uống này được chiết xuất từ tảo biển, vảy và vây cá, không có mùi tanh, dễ hấp thu hơn collagen chiết xuất từ động vật. Collagen biển không chứa chất béo nên người ăn kiêng và người bị huyết áp cao vẫn có thể dùng được.

Viên uống Marine Collagen Rebirth là sản phẩm 6 trong một chứa các thành phần dưỡng chất chống lão hóa quan trọng như:

Coenzym Q10 là chất chống oxy hóa mạnh, là “vệ sỹ” giúp bảo vệ các tế bào khỏi quá trình oxy hóa, đặc biệt là bảo vệ cholesterol trong cơ thể không bị oxy hóa (oxy hóa cholesterol là một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch.

Blueberry là loại thực phẩm tốt dành cho bộ não, vì chúng kích thích các tín hiệu thần kinh của não, chống oxy hóa cho não và cải thiện trí nhớ liên quan đến tuổi tác như chứng mất trí và bệnh alzheimer, là thực phẩm chống lão hóa cực tốt cho da, phòng chống bệnh ung thư.

Acai Berry chứa hàm lượng xơ cao nên có công dụng hỗ trợ giảm cân, giúp cơ thể luôn cân đối, chứa chất chống oxy hóa cao nên giúp làn da luôn tươi trẻ, ngăn ngừa nếp nhăn và chống chảy xệ, làm chậm quá trình lão hóa. Acai có các dưỡng chất như: Anthocyanins (chất chống ôxy hóa mạnh) gấp 10 đến 30 lần anthocyanins có trong rượu vang đỏ; hỗn hợp của hầu hết các acid amin thiết yếu; 60% Oleic acid, một acid béo không no thiết yếu Omega-9; 12% Linoleic acid, một acid béo không no thiết yếu Omega-6; nguồn dồi dào vitamins, khoáng chất và nguyên tố vi lượng; số lượng lớn các sterols thực vật có nhiều ích lợi cho sức khỏe.

Tinh dầu hạt nho: chứa chất chống oxy hóa cao có tác dụng làm săn da và se lỗ chân lông. Dầu hạt nho chứa nhiều Vitamin E gấp đôi dầu Oliu và nhiều axit linoleic, một acid béo thiết yếu rất quan trọng đối với da và các màng tế bào, do đó giúp phục hồi và tái tạo lại cấu trúc da và là một chất giữ ẩm giúp da không bị mất nước mà luôn mịn màng hơn. Dầu hạt nho cũng rất tốt cho da bị mụn và viêm nhiễm, lão hóa, ngăn ngừa tia UV lên tác động lên da vì vậy ngăn ngừa chứng sạm, nám da, lão hóa hiệu quả.

Vitamin E: giúp ngăn chặn lão hóa sớm, giữa ẩm cho da, xóa vết thâm nám, liền sẹo và trị vết rạn da hiệu quả. Các loại thực phẩm chứa nhiều Vitamin E bao gồm các loại hạt như hạt almond, hạt hướng dương, quả bơ, tôm, rau có màu đậm như bắp cải, rau bina...

Viên uống Marine Collagen Rebirth Life - Bí quyết cho làn da tươi trẻ.

Bạn có thể dùng một viên mỗi ngày, uống trước khi ăn sáng 30 phút để hấp thu tốt nhất. Duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có hiệu quả cao. Viên uống Marine Collagen Rebirth được sản xuất và đóng gói tại Australia, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiệm ngặt như: GMP, HALA, ECO, ISO 9001, ISO14001. Sản phẩm được Bộ Y tế Việt Nam kiểm định về chất lượng và xuất xứ. Công ty TNHH một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu Kỳ Phong được cấp phép nhập khẩu và lưu hành. Sản phẩm được phân phối tại các nhà thuốc, shop mỹ phẩm cao cấp, chuỗi cửa hàng làm đẹp Guaridan, Medicare và các thẩm mỹ viện trên toàn quốc. Thông tin chi tiết, xem tại đây.

