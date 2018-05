Công nghệ AURA IR giúp tái tạo collagen

Để chống lại các nếp nhăn quanh mắt và khóe miệng, các nhà khoa học đã phát minh ra các bước sóng an toàn có khả năng xuyên qua lớp da để tái tạo lại sự đàn hồi của collagen (một loại protein chiếm tới 25% tổng lượng protein trong cơ thể người, collagen có chức năng chính là kết nối các mô trong cơ thể lại với nhau). Có 2 loại bước sóng được sử dụng phổ biến để điều trị các tình trạng chảy sệ và các nếp nhăn không cần phẫu thuật gồm: Ánh sáng xung nhiệt IPL có bước sóng từ 400 đến 1.200nm, có thể xuyên qua tầng thượng bì (trên cùng của da) tác động đến lớp bì, kích thích việc sản xuất collagen ở tầng thượng bì. Và ánh sáng xung nhiệt RF có bước sóng từ 690 đến 1.200 nm, có thể xuyên qua tầng thượng bì, hàn gắn kết cấu của eslastin và collagen, kích thích hệ tuần hoàn.

Tổng hợp những ưu điểm và loại bỏ những bất lợi của 2 loại bước sóng trên (chỉ tác động được tới lớp thượng bì) các nhà khoa học tại Anh đã cho ra đời công nghệ AURA IR với bước sóng từ 900 đến 1.800 nm. Công nghệ này được kiểm nghiệm và chứng minh là có hiệu quả tương đương như nâng cơ bằng phương pháp treo chỉ trong y tế.

Ánh sáng xung nhiệt AURA IR (IPL + RF = 900 - 1.800 nm) có khả năng tác động tới những lớp cơ sâu nhất (2-5 mm) để kích thích và tái tạo sự đàn hồi collagen, kích thích mô liên hợp để tạo ra lớp collagen mới. Đặc điểm này giúp điều trị các vết nhăn nông quanh khóe mắt, miệng. AURA IR có hệ thống làm lạnh ở mức 12 độ C, khi tác động lên cơ thể người (thân nhiệt 37 độ C) phá vỡ cấu trúc lỏng lẻo của collagen, khiến chúng co lại với nhau chặt chẽ hơn. Đặc điểm này giúp điều trị tình trạng cơ mặt chảy sệ hoàn hảo và hiệu quả có thể được thấy ngay sau lần đầu tiên điều trị. Công nghệ này có khả năng nâng cơ và làm săn chắc da ở diện rộng gấp 4 lần so với các công nghệ trước đây, vì vậy bệnh nhân sẽ tiết kiệm được tối đa chi phí và thời gian điều trị.

Tác dụng chính của máy AURA với bước sóng IR từ 900 đến 1.800 nm để điều trị các mô mềm trên mặt, căng cơ toàn khuôn mặt, nâng cao gò má, xóa vết nhăn, vết chân chim vùng mắt, trán, vết hằn sâu dưới hai khóe mũi và tiêu mỡ vùng mí mắt trên, dưới.

Ngoài ra, máy còn giúp điều trị mô mềm trên cơ thể giúp cho săn chắc tức thì, hiệu quả lâu dài, căng da, căng cơ phía trong cánh tay, bắp đùi, nâng và căng cơ mông, căng cơ bụng dưới và xóa rạn rứt sau sinh hiệu quả 70-90%.

