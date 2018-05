Công nghệ bấm mí mắt Hàn Quốc

Điều này càng được minh chứng khi gần đây, trang báo mạng lớn nhất của Anh Dailly Mail đã đăng tải một thông tin về phụ nữ Ả Rập Xê Út có thể buộc phải che đi đôi mắt của mình khi ra đường nếu đạo luật này được nhà nước thông qua. Nhà nước hồi giáo cực đoan cho biết họ có quyền ngăn cản sự hấp dẫn từ đôi mắt của phụ nữ nước này với mọi người. Trước đó, những người đàn ông ở Ả rập xê út cáo buộc rằng họ bị cám dỗ bởi đôi mắt của những người phụ nữ nơi đây và kêu gọi các nhà chức trách của nước này ra lệnh cho họ phải che mắt lại trong một số tình huống nhất định. Cáo buộc này được đưa ra khi một cuộc ẩu đả đường phố diễn ra xuất phát từ đôi mắt của một phụ nữ.

Đôi mắt luôn có sức cuốn hút mạnh mẽ đối với người khác giới.

Phụ nữ các nước Hồi giáo nổi tiếng với đôi mắt tròn to, hai mí và đó cũng là điểm duy nhất họ được để lộ ra khi ra đường. Thế nhưng, ngay cả khi không thể phô diễn đường cong, hay khuôn mặt đẹp thì đôi mắt vẫn là điểm hấp dẫn của phụ nữ. Điều này lý giải vì sao mà tất cả mọi phụ nữ đều mong muốn sở hữu cho mình một đôi mắt 2 mí to tròn. Nhưng không phải ai cũng có được may mắn đó. Hiện với sự phát triển của công nghệ thẩm mỹ, mong muốn này của chị em sẽ được hiện thực hóa. Tại Hàn Quốc, nhờ công nghệ thẩm mỹ tiên tiến, nhiều cô gái ở xứ sở kim chi đã có thể sở hữu một đôi mắt 2 mí, to tròn.

Bấm mí mắt Hàn Quốc là phương pháp thẩm mỹ tạo mắt từ một mí thành 2 mí đẹp tự nhiên mà không cần phải phẫu thuật. Không cắt rạch, không bóc tách. Với phương pháp này, nếp gấp trên hai mí mắt sẽ được tạo chính xác tới từng milimet nhờ dụng cụ chuyên dùng nhấn mí cùng bàn tay khéo léo và con mắt thẩm mỹ của bác sĩ. Kỹ thuật được thực hiện nhẹ nhàng, không đau, không gây tổn thương cho cơ nâng mi, giác mạc hay kết mạc. Phương pháp này cũng không ảnh hưởng đến thị lực, không mất thời gian nghỉ dưỡng, thực hiện trong khoảng 20 phút.

Tại Hà Nội, bấm mí Hàn Quốc đang được Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc áp dụng cho cả nam và nữ. Đây là dịch vụ bấm mí mắt được chuyển giao từ Hàn Quốc. Các bác sĩ sử dụng phương pháp tiên tiến là luồn chỉ xuống xuyên qua sụn mi mắt trên, từ đó cố định chắc chắn với lớp da mi để tạo nếp mí sâu hơn rõ ràng hơn. Chỉ trong vòng 15 đến 20 phút, khách hàng sẽ sỡ hữu một đôi mắt đẹp 2 mí hài hòa với khuôn mặt mà không cần mất thời gian nghỉ dưỡng, không phải ăn kiêng.

Bệnh viện Thu Cúc với hơn 18 năm kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ, là một bệnh viện khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao có hệ thống máy móc hiện đại đạt chuẩn quốc tế. Đội ngũ bác sĩ tại đây có tay nghề chuyên môn cao, được tu nghiệp ở nước ngoài.

