Công nghệ eLase triệt lông không đau

Cách đây 20 năm (năm 1992), tiến sĩ Dr. Shimon Eckhouse đã phát minh ra công nghệ ánh sáng IPL, giúp việc điều trị thẩm mỹ có những bước tiến vượt bậc. Và tập đoàn công nghệ thẩm mỹ Syneron ra đời 10 năm sau đó cùng sự phát triển của công nghệ ánh sáng IPL lên thế hệ mới elos (Elos là sự hợp lực của ánh sáng (trong đó đại diện chính thống là IPL và Laser) kết hợp với sóng RF (Syneron chính là Synery On)).

Hãng Syneron luôn cập nhật, đổi mới công nghệ và cho ra đời nhiều thế hệ khác nhau như: eLight, eLase, eMax, ePlus (triệt lông, trẻ hóa da, săn chắc da, trị mụn…) eMatrix, eTwo (xóa sẹo rỗ, săn chắc da)… Gần đây, hãng đã cho ra công nghệ Motif - (elos Plus) giúp triệt lông không đau, nhanh; an toàn và hiệu quả kéo dài; làn da sáng, mịn màng, săn chắc hơn; triệt tiêu được hiện tượng viêm nang lông, đồng thời thu nhỏ lỗ chân lông; chi phí phù hợp hơn.

Công nghệ Motif phát ra năng lượng áng sáng với biên độ thấp, tần số cao tạo hiệu ứng nhiệt cộng hưởng, tốc độ triệt lông nhanh đáp ứng các khu vực điều trị lớn như vùng lưng, vùng ngực, vùng bụng, vùng chân… Ít đau hơn cho các vùng da nhạy cảm như bikini, vùng mép, vùng nách. Vì vậy, sau mỗi lượt phát ánh sáng khách hàng chỉ có cảm giác ấm dần lên.

Tùy thuộc vào vùng điều trị (10x10 cm hoặc 10x15cm) hệ thống máy tính sẽ đưa ra chương trình đề nghị cho kỹ thuật viên: khi đạt đến mức năng lượng yêu cầu, chương trình sẽ báo kỹ thuật viên chuyển sang vùng kế tiếp. Phương pháp này kiểm soát trở kháng làn da thông qua 2 bản cực trên đầu điều trị trước và sau mỗi xung ánh sáng, giúp kiểm soát tốt năng lượng phát vào làn da. Bảo vệ bề mặt da bằng kỹ thuật lạnh trực tiếp 5 độ C. Hệ thống định chuẩn gắn trên máy giúp kỹ thuật viên kiểm tra hệ thống trước mỗi lần điều trị giúp thông số kỹ thuật ổn định. Chính vì sự chính xác này nên việc triệt lông được các cơ quan như FDA, Mỹ, CE Medical, châu Âu chứng nhận tính an toàn và hiệu quả kéo dài khi triệt lông bằng hệ thống eLase.

eLase sử dụng công nghệ Motif với sự kết hợp giữa năng lượng Laser bán dẫn bước sóng ánh sáng 810nm với sóng RF, vì vậy nó xâm nhập sâu hơn vào nang lông mà không gây tổn thương cho lớp biểu bì (lớp da ngoài cùng). eLase giúp gia tăng hiệu quả điều trị triệt lông cho kết quả ổn định, lâu dài và nhất là an toàn cho làn da so với các công nghệ đơn khác. Đây là công nghệ triệt lông vĩnh viễn mới hiệu quả và an toàn cho các loại da.. Tham khảo video trị liệu nhấn vào đây.

Các bước khi triệt lông không đau bằng elase:

Bước 1: kỹ thuật viên tư vấn đến khách hàng về công nghệ, các chống chỉ định khác khi triệt lông, đưa ra các tiêu chuẩn an toàn để khách hàng yên tâm khi trị liệu.

Bước 2: kỹ thuật viên làm dấu vùng điều trị bằng bút màu trắng với diện tích 10x10 cm hoặc là 10x15 cm tùy theo từng vị trí khách hàng cần triệt lông.

Bước 3: cạo bỏ lông bên ngoài và thoa một lớp Gel lạnh (màu trắng) để đảm bảo dẩn truyền ánh sáng và sóng RF vào làn da.

Bước 4: chọn chương trình triệt lông phù hợp với kích thước kỹ thuật viên đã vẽ.

Buớc 5: phát xung điều trị và di chuyển liên tục theo diện tích điều trị đã vẽ cho đến khi đạt thông số yêu cầu khi máy xác định chương trình.

Bước 6: kết thúc trị liệu ( vệ sinh gel, vệ sinh vùng điều trị bằng khăn giấy ướt và xịt nuớc hoa hồng để làm dịu da). Sau vài phút, kỹ thuật viên sẽ thoa kem chống nắng trước khi khách về.

eLase có bước sóng dài hơn có khả năng cung cấp cho những người da sẫm kết quả tốt và an toàn. Bước sóng dài hơn cung cấp sâu hơn và thâm nhập xuống dưới làn da an toàn hơn.

Riêng vùng bikini hay (vùng kín) quá trình triệt lông bằng công nghệ eLase tạo cảm giác thoải mái khi điều trị. Các bạn có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa để triệt lông vĩnh viễn. Không cần thời gian nghỉ dưỡng, bạn có thể đi làm lại ngay sau khi điều trị triệt lông vĩnh viễn.

Với phương pháp này, da có thể hơi ửng đỏ sau điều trị và sẽ trở lại bình thường sau 4h.

