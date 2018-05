Công nghệ hút mỡ CoolLipo và thẩm mỹ thành mỡ bụng

Để tạo nên được một vòng eo đẹp, yếu tố quan trọng nhất là vòng bụng nhỏ gọn, có những đường cong nhẹ nhàng gợi cảm; bụng phẳng không có biểu hiện ứ đọng mỡ; da bụng mềm mại, không nhăn chùng và có rốn đẹp hài hòa. Nhiều nguyên nhân làm tích tụ mỡ tại vùng bụng như: vóc dáng người bẩm sinh hay do quá trình sống, làm việc và do bệnh lý, tuổi tác.

Sự kết hợp giữa hút mỡ bằng Laser CoolLipo và giải phẫu thẩm mỹ tạo hình thành bụng (căng da bụng thẩm mỹ) là kỹ thuật tái tạo lại vẻ đẹp của bụng hiệu quả, nhanh chóng. Chỉ định phối hợp giữa hút mỡ CoolLipo và giải phẫu thẩm mỹ thành bụng dành cho tất cả mọi người, kể cả nam lẫn nữ có vòng bụng kém thẩm mỹ như: bụng lớn, xổ do cơ bụng yếu, thành bụng giãn; bụng lớn do da bụng dư nhão, chảy xệ, do sinh nhiều lần; da bụng nhăn, rạn nứt sau khi sinh, hay sự thay đổi quá nhanh trọng lượng cơ thể và bụng xệ, nhăn ở người lớn tuổi, người ít vận động.



Những trường hợp bụng không đẹp, việc hút mỡ đơn thuần không mang lại hiệu quả đòi hỏi phải tiến hành thêm giải phẫu, để loại bỏ bớt khối lượng da, mỡ dư thừa, thu nhỏ thành bụng, cơ bụng và tái tạo vòng eo thẩm mỹ.

Trước và sau khi điều trị.

Dù là nam hay nữ ai cũng mong ước có một vòng bụng đẹp và luôn cố gắng đạt được bằng nhiều cách. Ngoài việc sử dụng công nghệ hút mỡ CoolLipo và giải phẫu thẩm mỹ thành bụng, bạn còn có thể chú ý thêm về chế độ ăn uống, làm việc, luyện tập thể dục thể thao…

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Ngọc Dung)