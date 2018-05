Công nghệ làm đẹp đón Xuân

Một số công nghệ thẩm mỹ an toàn, thực hiện nhanh và không cần thời gian nghỉ dưỡng:

Công nghệ điện chuyển ion: đây là phương pháp dùng dòng điện đưa trực tiếp các chất vitamin C, E, tinh chất nhau thai (Placenta), chất Gamma PGA… ở dạng dung dịch ion hóa vào da để điều trị da, làm đẹp, dưỡng da... Trong đó, vitamin C giúp làm giảm thâm, nám, nhăn… bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng; vitamin E giúp chống lão hóa da, làm giảm viêm da, giảm đỏ, giảm đau rát… do phỏng nắng hoặc do các tác nhân khác; Gamma PGA làm ẩm, trị khô da, thu hẹp lỗ chân lông giúp bề mặt da mịn màng, tươi sáng, mềm mại và tinh chất nhau thai sẽ hạn chế việc sinh ra sắc tố đen, điều trị nám, làm tươi sáng da.

Săn da mí mắt bằng sóng RF Thermage.

Các loại dược chất này thông thường nên đưa vào da 1-2 lần mỗi tuần và trong trường hợp cần thiết, có thể thực hiện mỗi ngày. Nếu mặt bạn có nếp nhăn, có thể xóa nhanh bằng việc chích Botox hoặc nếu bạn có các rãnh nhăn như các rãnh mí dưới (rãnh nước mắt), rãnh mũi-má sâu, rãnh hai bên khóe miệng… có thể làm đầy bằng việc chích Restylane.

Nếu da mặt bạn bị chùng có thể dùng công nghệ sóng RF mà đỉnh cao là công nghệ Thermage - là công nghệ giúp săn chắc da, xóa nhăn, tạo đường nét trẻ trung cho gương mặt và cơ thể. Ngoài ra công nghệ này có thể hiệu quả trong các lĩnh vực làm đẹp như: làm căng da mặt, làm săn chắc da, thu nhỏ nọng cằm, trẻ hóa khuôn mặt bị chảy xệ; trẻ hóa mí mắt: làm săn mí mắt, nâng chân mày, trẻ hóa vùng quanh mắt, làm giảm nếp chân chim, giảm chùng da; làm săn da bụng: làm mượt, căng và thon gọn da vùng bụng một cách tự nhiên; làm săn chắc các phần khác của cơ thể như săn da đùi, đầu gối, cánh tay, mông…

Xóa nhăn trẻ hóa khuôn mặt kết hợp Restylane, Botox, và sóng RF tại Thẩm mỹ viện Bác sĩ Tú tại TP HCM.

Nói chung, thời gian cần cho các chăm sóc thẩm mỹ nội khoa này trong khoảng từ 30 phút đến một hoặc 2 giờ tùy loại và sau khi điều trị, bạn có thể tiếp tục làm việc hoặc vui chơi xuân mà không cần phải tốn thời gian nghỉ dưỡng...

Thông tin chi tiết, khách hàng có thể tham khảo tại website http://www.bacsitu.com/ hoặc liên hệ Thẩm mỹ viện Bác sĩ Tú, 304 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. ĐT: (08) 3601 9999.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Bác sĩ Tú)