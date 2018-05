Công nghệ mới cho triệt lông vĩnh viễn

Trước khi đi biển, tôi muốn triệt lông vĩnh viễn chân, tay và những vùng nhạy cảm để mặc bikini đẹp hơn. Xin tư vấn giúp tôi cách thu gọn và làm thưa lông những vùng này (Tám Trần).

Công nghệ ánh sáng IPL xung đồng nhất là một trong những phương pháp giúp bạn triệt đi vĩnh viễn những sợi lông đen, thô, cứng. Nguyên lý của việc điều trị này là sử dụng ánh sáng với bước sóng đặc hiệu đi qua bề mặt da, tác động trực tiếp vào sắc tố của gốc sợi lông, gây ra những tổn thương nhiệt tại đó mà không làm ảnh hưởng đến các vùng da xung quanh. Kết quả là sợi lông suy yếu dần và bị tiêu diệt.

Những máy IPL thế hệ cũ chỉ tiêu diệt được một phần nang lông do hạn chế về cường độ năng lượng phát tia và mức độ làm lạnh của đầu phát. Năng lượng phát của các máy IPL thông thường dưới 50mj và nhiệt độ làm lạnh đầu phát 0 độ C nên kết quả đạt được là chưa cao. Công nghệ IPL xung đồng nhất được giới thiệu với ưu điểm là tia phát ra đồng nhất dạng chùm, đạt đỉnh năng lượng 110mj mỗi lần và đặc biệt làm lạnh đến -10 độ C. Đây là một bước đột phá trong công nghệ điều trị triệt lông, cho hiệu quả ngay trong lần đầu thực hiện và liệu trình điều trị rút ngắn (4-6 lần).

Mặt khác, do nhiệt độ làm lạnh (-10 độ) nên da không đỏ, không tổn thương và không có cảm giác đau khi điều trị, điều này đặc biệt có ý nghĩa với triệt lông vùng bikini (đây là vùng nhạy cảm, nhiều đầu mút thần kinh, da dễ bị tổn thương). Ngoài ra, công nghệ xung đồng nhất còn triệt tiêu tận gốc mầm nhú viêm nang lông, làm trắng sáng tông màu da. Sau lần điều trị đầu tiên, lông của bạn giảm hơn 80%. Tùy theo mức độ rậm của lông, vị trí vùng lông, nhu cầu điều trị là làm thưa hay triệt hết sợi lông mà số lần điều trị khác nhau, thông thường liệu trình điều trị 4-6 lần, khoảng cách giữa hai lần trị liệu là 5-6 tuần.

Với công nghệ trị liệu này, các bạn gái sẽ yên tâm về độ an toàn, không đau và không cần phải nghỉ ngơi sau điều trị.

(Nguồn: Thẩm mỹ Linhlinh)