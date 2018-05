Công nghệ mới điều trị mụn ở lưng

Vấn đề về mụn luôn được quan tâm, vì mụn là chứng dễ mắc phải và có thể xảy ra ở bất kỳ vùng da nào trên cơ thể. Mụn lưng cũng được các chị em quan tâm vì không chỉ “mặt tiền” cần được giữ gìn, mà toàn bộ cơ thể cần được chăm sóc cẩn thận để tránh xa mụn. Nếu không may, bạn mắc phải chứng nổi mụn ở vùng lưng, bạn có thể tham khảo công nghệ mới dưới đây.

Về cơ bản, mụn ở vùng lưng hay ở vùng mặt đều không khác biệt. Nguyên nhân của mụn là do tắc nghẽn tuyến mồ hôi, bã nhờn tích tụ, nhiễm khuẩn và tạo thành ổ mụn dưới da. Mụn cũng có thể xuất hiện do quá trình bạn tập thể thao, mặc quần áo chật, thường xuyên đeo balo. Vùng da tại đây không được thông thoáng sạch sẽ có thể gây ra mụn lưng. Còn một nguyên nhân khác là do chính mỹ phẩm gây ra. Nếu bạn thường xuyên dùng loại sữa tắm giữ ẩm, lại tắm không sạch ở vùng lưng thì mụn sẽ xuất hiện ngày càng nhiều.

Mandelic được xem là công nghệ tiến tiến, có khả năng điều trị dứt điểm mụn lưng. Công nghệ này có nguồn gốc xuất xứ từ Đức, nơi phát triển về máy móc khoa học. Thành phần chiết xuất từ hạnh nhân đắng qua quá trình thủy phân giúp đảm bảo được sự an toàn của công nghệ này trên da của bạn, dù là vùng da nhạy cảm. Thành phần Mandelic Acid có đặc tính hóa học tan trong dầu, khác với các loại acid tan trong nước khác. Do đó, mandelic acid phát huy được hiệu quả với làn da dầu, dễ nổi mụn. Bên cạnh đó, Mandelic acid còn tăng cường thúc đẩy quá trình sản sinh collagen trong da, từ đó trì hoãn các dấu hiệu lão hóa, giảm nếp nhăn.

Hiệu quả trị liệu cùng Mandelic: sạch dứt điểm mụn lưng; xóa thâm mụn sẹo mụn; làm mịn vùng da sần; trắng sáng vùng da điều trị.

Ngoài ra, công nghệ Mandelic còn có tác dụng làm trắng sáng vùng khuỷu tay, đầu gối do đặc tính lấy đi các tế bào sần. Mandelic có khả năng thúc đẩy sản sinh collagen giúp tái tạo vùng da mới. Chính tác dụng này sau khi điều trị mụn cùng Mandelic, làn da của bạn sẽ trở nên trắng sáng, mịn màng.

