Cách đây 10 năm, phẫu thuật nâng mũi, gọt cằm gần như là sự lựa chọn duy nhất của chị em phụ nữ khi muốn sở hữu chiếc mũi thanh tú với sống mũi cao dài và chiếc cằm thon gọn hình chữ V. Ưu điểm của phương pháp phẫu thuật nâng mũi, gọt cằm có thể duy trì lâu dài, tuy nhiên đây lại là hạn chế lớn của phương pháp này.

Thẩm mỹ nâng mũi, gọt cằm là một trong những phẫu thuật yêu cầu tính chính xác cao trong số các phẫu thuật tạo hình ở vùng mặt, bởi vì chỉ cần một thay đổi nhỏ của dáng mũi, độ dài của cằm sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thẩm mỹ chung của cả khuôn mặt. Khi bác sĩ đã phẫu thuật xong, đóng kín vết mổ thì những sửa chữa, thay đổi theo sau đó rất khó. Công nghệ nâng mũi 4D, tạo cằm V-line không phẫu thuật đã giúp tạo ra những chiếc mũi đẹp hài hòa, những chiếc cằm thon gọn cân đối theo từng gương mặt mà không đau, không để lại sẹo, không mất thời gian nghỉ dưỡng.

Filler được ứng dụng trong công nghệ nâng mũi 4D, tạo cằm V-line không phẫu thuật có xuất xứ từ Mỹ, Thụy Sĩ, Thụy Điển, được FDA chứng nhận an toàn và đã được sử dụng hơn 10 năm trên thế giới. Filler xuất xứ từ Mỹ thường có thời gian duy trì hiệu quả lên đến 5 năm.

Với đặc tính sinh học và thành phần tự nhiên thân thiện, lành tính, không gây dị ứng, không bị dịch chuyển và phân hủy sinh học, filler được sử dụng phổ biến trong y khoa thẩm mỹ giúp làm đầy, nâng cao thể tích mô, cải thiện hình dáng sống mũi, đầu mũi, xóa khuyết điểm mũi gồ xương hoặc mũi gãy, chỉnh đầu mũi nhỏ, thon gọn, tạo dáng cằm dài, nhọn, vùng góc hàm hai bên nhỏ tạo hình chữ V. Điểm khác biệt của công nghệ nâng mũi 4D, tạo cằm V-line không phẫu thuật là chiếc mũi, dáng cằm sau khi hoàn thành có chiều dài, kích thước, độ cao, từng góc cạnh của chiếc mũi, cằm tương xứng và hài hòa với tổng thể gương mặt.

Hoa hậu Mai Phương Thúy áp dụng công nghệ nâng mũi 4D, tạo cằm V-line để hoàn thiện chiếc mũi và đường nét chiếc cằm cho vẻ đẹp tỏa sáng mà không cần dao kéo.

Do đó, kỹ thuật nâng mũi 4D, tạo cằm V-line không phẫu thuật cần được thực hiện bởi bác sĩ chuyên ngành thẩm mỹ có kinh nghiệm, đã được đào tạo và có chứng chỉ về sử dụng filler. Bác sĩ sẽ xác định chính xác vị trí tiêm, liều lượng tiêm phù hợp từng người cụ thể, độ sâu mũi tiêm bao nhiêu để đạt được kết quả an toàn và hiệu quả. Filler sử dụng phải là sản phẩm có xuất xứ cao cấp để đảm bảo tính an toàn, tương thích với cơ thể, tránh gây ra biến chứng hay tác dụng phụ.

Sử dụng filler xuất xứ từ Mỹ, Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu đã giúp nhiều khách hàng sở hữu mũi 4D, cằm V-line mà không cần phẫu thuật. 99% khách hàng của bệnh viện là doanh nhân, người nổi tiếng đều hài lòng với chiếc mũi có độ cong tự nhiên hình chữ S, đầu mũi thon gọn hình chữ A và chiếc cằm V-line sang trọng.

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu)