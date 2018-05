Công nghệ nào triệt lông bikini an toàn?

Trả lời:

Hiện nay, có rất nhiều thông tin về phương pháp triệt lông từ thủ công đến hiện đại. Việc cạo nhổ giúp bạn loại bỏ những sợi lông xấu xí ngay tức thì, nhưng bạn sẽ phải chịu đau và vô tình lại kích thích, làm tổn thương nang lông khiến sợi lông mọc lên dày và cứng hơn. Với những sợi lông đen ở những vùng nhạy cảm như bikini thì nang lông của chúng vừa sâu vừa to, nên việc cạo nhổ dễ gây viêm da, thậm chí để lại sẹo do bị nhiễm trùng. Một số chị em tìm đến waxing như một cứu cánh, song đều phải từ bỏ bởi waxing vùng kín rất đau và dễ chảy máu. Vì vậy, triệt lông vĩnh viễn công nghệ cao là giải pháp an toàn và hiệu quả trong việc xóa sổ những sợi lông không mong muốn, được các bác sĩ khuyến cáo là nên dùng.

Triệt lông phiên bản 5 hiệu quả và an toàn tại mọi vùng điều trị.

Được đánh giá là cỗ máy siêu triệt lông, phiên bản 5 (Deplitation System) kết hợp Piolar Spectrum, IPL và dòng truyền dẫn RF (Radio Frequency), giúp triệt tiêu các sợi lông từ mầm nhú, ngay cả với lông tơ mảnh, nhạt màu. Điểm đặc biệt của phiên bản 5 là sử dụng dòng truyền dẫn RF lưỡng cực, mang lại hiệu quả kép trong điều trị. Sau trị liệu, đường bikini sáng lên thấy rõ và có thể kiểm soát tuyến mồ hôi tại vùng có nhiều hạch bạch huyết này.

Không chỉ đơn thuần là triệt lông, chị em có thể lựa chọn hình dáng đường bikini theo sở thích với nhiều mẫu khác nhau như hình tam giác, bút chì, hình basic, hình honey moon, hình love… Riêng với vùng bikini, siêu triệt lông phiên bản 5 có thêm chương trình cải thiện lông cứng thành lông tơ mềm.

Một khóa triệt lông bikini 6-10 lần, mỗi lần cách nhau 3-5 tuần. Sau điều trị, bạn không cần thời gian nghỉ dưỡng nhưng nên chú ý giữ vệ sinh và thông thoáng cho bikini. Để tự tin diện bikini, đừng quên soi lại đường viền và nếu cần hãy trị thâm để có đường bikini sáng mịn hơn.

